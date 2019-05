Brevi momenti di realtà

internazionale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Per la prima volta in Italia, una retrospettiva celebra la carriera di Barry Feinstein, fotografo che tra gli anni sessanta e settanta ha ritratto i grandi nomi del cinema e della musica. Leggi

