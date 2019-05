Berlusconi | Salvini tornerà con noiToghe rosse? Ora pentastellate

Berlusconi : "Salvini tornerà con noiToghe rosse? No - ora pentastellate" : "Non c'è nessuna nuova Tangentopoli". Ne è convinto Berlusconi, che ripropone il refrain delle "toghe rosse", che ora diventano "pentastellate". E spera nel ritorno a casa di Salvini Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi - la bomba di Roberto Maroni su Matteo Salvini : "Il Cav non ci vuole credere - ma..." : Silvio Berlusconi è convinto di no ma secondo Roberto Maroni Matteo Salvini "punta a farlo fuori". "Non fatevi illusioni, Matteo vuole la Lega partito egemone. Per questo, anche se Berlusconi non vuole crederci, Salvini punta a farlo fuori", scrive Augusto Minzolini nel suo retroscena su Il Giornale

Berlusconi : "Salvini sbaglia sullo sforamento del 3% del rapporto deficit/Pil" : Per il leader di Forza Italia, inoltre, Lega e M5s "non sono d'accordo su niente" e il governo non durerà

Berlusconi : sforare 3%? Salvini sbaglia : 23.19 "Non credo sia questa la via da seguire: non si deve andare oltre il 3 per cento che peraltro fa aumentare il debito pubblico". Così il leader di FI, Berlusconi, a Stasera Italia su Rete 4, sullo sforamento del 3% del rapporto deficit/ Pil ipotizzato dal vicepremier e leader della Lega, Salvini. Poi afferma: "Cancellerei tutte le norme che questo governo ha prodotto", tranne quelle di Salvini sulla sicurezza. Propone una "Flat tax per ...

Berlusconi su Salvini : “Lo abbiamo quasi recuperato - possiamo tornare a governare insieme” : Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi spiegano come adesso sia possibile governare nuovamente con Salvini “Penso che Salvini sia già quasi recuperato. Credo abbia capito che restando in questo governo e occupandosi solo di frontiere e sicurezza, tutto il resto va nelle mani dei 5 Stelle”. Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, per … Continue reading Berlusconi su Salvini: “Lo abbiamo quasi recuperato, possiamo ...

Berlusconi - penso che Salvini sia quasi recuperato : A ricompattare il tradizionale centrodestra, Silvio Berlusconi ci crede ancora. "penso che Salvini sia gia' quasi recuperato. Credo abbia capito che restando in questo governo e occupandosi solo di frontiere e sicurezza, tutto il resto va nelle mani dei 5 Stelle - afferma il leader di Forza Italia -. Ha compreso che ci sono circa 30 questioni di disaccordo totale tra i 5 Stelle e la Lega. Restando in questo governo dannoso la Lega sara' ...

Silvio Berlusconi : “Se Matteo Salvini vuole vincere deve abbandonare i 5 Stelle e allearsi con me” : Silvio Berlusconi è sicuro: "Presto Matteo Salvini comprenderà di dover abbandonare il Movimento 5 Stelle per tornare al governo con il centrodestra - ha spiegato l'ex presidente del Consiglio - in tutte le elezioni fatte abbiamo vinto insieme, tranne che in Sicilia, dove, senza unirsi a noi, la Lega ha perso".Continua a leggere

Di Battista torna a “bombardare” Salvini - la Lega - Berlusconi e il PD : Alessandro Di Battista quello che ci ricordiamo nei suoi tempi migliori sembra essere tornato in azione Provoca Matteo Salvini e la Lega, pur augurandosi che il governo duri ancora dopo le Europee per altri quattro anni. Ad attaccare il Carroccio è di nuovo Alessandro Di Battista, a margine della presentazione del libro “L’arma segreta della Francia in … Continue reading Di Battista torna a “bombardare” Salvini, la Lega, ...

M5s - Di Battista provoca Salvini : “Nervosetto - su Siri Lega ha abbozzato. Se torna da Berlusconi? Auguri”. E attacca il Pd : provoca Matteo Salvini e la Lega, pur augurandosi che il governo duri ancora dopo le Europee per altri quattro anni. Ad attaccare il Carroccio è di nuovo Alessandro Di Battista, a margine della presentazione del libro “L’arma segreta della Francia in Africa” alla Città dell’altra economia. E ancora: “Il giorno della boutade sulle droghe Salvini sembra che se ne sia fatta una di canna vera. È un ...

Silvio Berlusconi contro Matteo Salvini : "Cosa penso dei suoi comizi - cosa dovrebbe fare". E su Fabio Fazio... : La campagna elettorale in vista delle elezioni Europee si infiamma. A parlare, ora, è Silvio Berlusconi, che si concede in un'intervista a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. Il leader di Forza Italia parla a tutto campo. Si parte ovviamente da Matteo Salvini: "Con Salvini - spieg

Beppe Grillo senza freni su Berlusconi e Salvini che etichetta come uno sceriffo senza pistola : Beppe Grillo torna a parlare come un fiume in piena contro Berlusconi e Salvini Beppe Grillo è uscito dalla scena politica da un po’. Ma come direbbe il premier Giuseppe Conte, forse è soltanto un’illusione ottica. Oggi, dal suo blog, un tempo popolarissimo, ha scritto un lungo commento firmato come di consueto “il suo Neurologo”. Si tratta … Continue reading Beppe Grillo senza freni su Berlusconi e Salvini che etichetta come uno sceriffo ...

Francesca Donato - la profezia su Matteo Salvini : "Così possono sparire Berlusconi e Meloni" : I risultati dei ballottaggi in Sicilia secondo l'economista Francesca Donato, costringono il centrodestra ad accettare una verità, in qualche modo già anticipata con il primo turno delle elezioni Amministrative: "In Sicilia, come nel resto del Paese, il centrodestra senza la Lega non è competitivo o

Di Maio a Salvini : “Autonomia inaccettabile. Occhiolino a Berlusconi” : Luigi Di Maio ha radicalmente cambiato atteggiamento nei confronti di Matteo Salvini e i sondaggi sembrano apprezzare, vista la crescita del Movimento 5 stelle. A Matera il vicepremier ha parlato dei rapporti tra Movimento 5 stelle e Lega: “I rapporti con la Lega non credo che peggiorino, abbiamo ancora tante cose da fare. Finché stiamo dentro il Contratto andiamo avanti, se parliamo di una serie di derive cui ho assistito negli ultimi ...

Berlusconi a Salvini : “Fai cadere il governo e Conte - lui ti ha umiliato” : Il leader di Forza Italia si rivolge al ministro Salvini consigliando di far cadere il governo e il premier Conte “Di Maio li ha messi nel congelatore”. Silvio Berlusconi torna a sferzare Matteo Salviniandando a pungolare il governo sulla rappresaglia di Giuseppe Conte contro Armando Siri. “La decisione del premier, che ha ritirato le deleghe a un sottosegretario su espressa … Continue reading Berlusconi a Salvini: ...