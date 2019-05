Upfronts 2019 i trailer The CW | Batwoman | Nancy Drew e Katy Keene

dituttounpop

(Di giovedì 16 maggio 2019)The CW: idelle nuove serie del canale:e lo spinoff di Riverdale,The CW – Dopo aver presentato i palinsesti, The CW ha rilasciato idelle nuove serie tv che debutteranno in autunno. Il canale quest’anno ha ordinato solo tre drama:, personaggio già introdotto nel crossover tra le serie dell’Arrowverse, a dicembre. A cui si aggiungono: la seriee lo spinoff di Riverdale,che però andrà in onda in midseason, per questo motivo c’è solo un breve teaser.Vediamo quindi idelle nuove serie rilasciati da The CW:Qui trovi tutte le notizie daglidelle nuove serie – NBC – FOX – ABC – CBSI palinsesti/20 – NBC – FOX – ABC – CBS – The CWThe CW ...

