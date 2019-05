The Big Bang Theory e Game of Thrones | siamo al finale | ecco perché si chiude un' era

blogo

(Di giovedì 16 maggio 2019) 12 anni ed 8 anni. Lassi di tempo non da poco, anche in quello che sembra un flusso continuo ed eterno di immagini come è, di fatto, il mezzo televisivo. Eppure, anche la tv ha dei cicli che iniziano e che si concludono per lasciare spazio a nuove fasi. E' quello che stiamo vivendo in questi giorni, su due diversi fronti, uno legato alla tv generalista, l'altro alla tv via cavo.Stiamo parlando di The Bige diof, che il caso (ed il palinsesto) ha voluto far concludere nel giro di pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. La comedy della Cbsrà i battenti questa sera, giovedì 16 maggio; la serie evento della Hbo, invece, il 19. In entrambi i casi, milioni di telespettatori non solo negli Stati Uniti dovranno salutare i propri beniamini ed affrontare la fine di un'era, così come in passato è già accaduto con la conclusione di altre serie tv che hanno ...

