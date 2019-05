Tampon tax, D’Uva (M5s): Non abbiamo abbassato Iva assorbenti per ambiente, meglio le coppette (Di giovedì 16 maggio 2019) Il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Francesco D'Uva, prova a spiegare perché è stato bocciato l'emendamento che abbassava l'Iva sugli assorbenti e sui prodotti igienici femminili. Le motivazioni sarebbero due, da una parte la mancanza di copertura, dall'altra una ragione ambientale: "Non vogliamo quelli usa e getta, ci sono possibilità non inquinanti come la coppetta o il pannolino lavabile".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 16 maggio 2019) Il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Francesco D'Uva, prova a spiegare perché è stato bocciato l'emendamento che abbassava l'Iva suglie sui prodotti igienici femminili. Le motivazioni sarebbero due, da una parte la mancanza di copertura, dall'altra una ragione ambientale: "Non vogliamo quelli usa e getta, ci sono possibilità non inquinanti come la coppetta o il pannolino lavabile".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

MaBerengan : Giusto perché é un bene di lusso - paolodriussi : Aspettando che Lilli Gruber inviti qualcuna stasera per parlare della tampon tax - Morgenvstairs : non ho mai (mai) incontrato un uomo che fosse a suo agio quando si parla del ciclo o, perlomeno, non fosse schifato… -