Saluto fascista va condannato | non è fatto lieve

(Di giovedì 16 maggio 2019) Si' alla condanna per chi esegue il "", una "manifestazione esteriore tipica di un'organizzazione politica perseguente finalita' vietate" dalla legge Reale-Mancino, alla quale non puo' essere applicata la "non punibilita' per particolare tenuita' del". La Cassazione ha cosi' confermato la condanna di un avvocato che, nel 2013, durante una seduta pubblica della Commissione congiunta del Consiglio comunale di Milano su sicurezza e coesione sociale dedicata al dibattito sul 'Piano Rom', avevail "romano". L'imputato era stato organizzatore di una protesta a piazza San Babila, convocata in quella stessa giornata, contro le modalita' di attuazione del 'Piano Rom', per impedire la quale il presidente della Commissione sicurezza del Consiglio comunale lo aveva invitato a partecipare alla seduta consiliare.Di fronte, quindi, alla richiesta di un consigliere ...

