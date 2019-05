Oggi | più di ieri | ci mancano Pino Daniele e Massimo Troisi

huffingtonpost

(Di giovedì 16 maggio 2019) Forseavrebbe riso leggendo che a Brembate, in provincia di Bergamo, il suo verso più politico, “Questa Lega è una vergogna”, contenuto in O’ Scarrafone, è stato usato per contestare il vicepremier, ministro e leader della Lega Matteo Salvini. Ma avrebbe sorriso (forse, sempre forse) non perché i vigili del fuoco si erano prodigati per togliere in fretta e furia lo striscione dal balcone, ma perché era successo a Brembate. A Brembate, in provincia di Bergamo. Non a Casoria, a Grumo Nevano o ad Afragola. E ora quel suo “Questa Lega è una vergogna”, che ogni volta veniva accolto con applausi orgogliosi dai fan che hanno avuto la fortuna di ascoltarlo live, è la “miccia”, l’ispirazione della rivolta degli striscioni che da Brembate ha toccato Milano, Campobasso, ...

Capezzone : +Oggi su @laveritaweb+ Se a #Repubblica non basta più dare a #Salvini del fascista. Adesso c’è lo spettro nazista.A… - acmilan : #MilanFrosinone si avvicina, saremo più 60.000 rossoneri! ?? Per questo sono da oggi disponibili i biglietti per il… - FrancescoBonif1 : Di Maio è veramente un fenomeno (da baraccone): oggi fa il 'moderato' e dice basta agli estremismi di Salvini, ma u… -