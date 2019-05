Guerra dei dazi | per ora vince la Cina Le armi? Yuan debole e Via della Seta

Guerra dei dazi - la Cina risponde agli Usa. In rosso Europa e Wall Street : Dopo una settimana molto negativa, i listini azionari sono ancora in netto rosso. Lo stallo sul negoziato Washinton-Pechino si sta trasformando in una nuova escalation di tensione con un botta e risposta a colpi di tariffe doganali. A Piazza Affari male Leonardo, Buzzi e Prysmian. Auto e tlc i settori peggiori. Lo spread sale...

Auto - FCA vittima innocente della Guerra dei dazi : Il Gruppo Fiat Chrysler paga il terribile braccio di ferro economico tra il Governo degli Stati Uniti e quello di Pechino Il Gruppo FCA sta vivendo un periodo non troppo rosa, infatti ai dati negativi delle vendite degli ulti i mesi si è aggiunta anche una pessima chiusura di settimana per quanto riguarda il titolo in Borsa del Gruppo, sceso sotto la soglia dei 13 euro, ovvero un dato che riporta ai minimi registrati alla fine di ...

Guerra dei dazi - l’arma della Cina è la fuga dai Bond americani : Lo scontro commerciale tra Cina e Stati Uniti è salito di livello. Dopo il via libera di Trump ai nuovi dazi contro i prodotti cinesi, la possibilità di una Guerra commerciale a tutto campo sembra diventata più concreta. Ma a differenza del passato, la vera partita tra Washington e Pechino non riguarda solo le tasse sul commercio: più della soia, delle auto o dei computer, è il ruolo della Cina nel finanziamento del deficit americano ...

Ecco i 3 segnali lanciati dal mercato dei Treasuries sullo sfondo della 'Guerra' dei dazi : ... una percentuale in netta crescita nelle ultime sedute, segno che la 'guerra' dei dazi USA-Cina starebbe spingendo verso aspettative più accomodanti in tema di politica monetaria, che poi è il vero ...

La Guerra dei dazi affonda le Borse ma a Milano Leonardo corre : Si accentuano le preoccupazioni sull'economia italiana, dopo le stime al ribasso della Commissione Ue, le tensioni nella maggioranza di governo e il rischio di un commercio mondiale imbrigliato nelle ...

Guerra dei dazi Usa-Cina : Trump minaccia l'innalzamento delle imposte per le importazioni : Con due tweet, pochi giorni fa, Donald Trump ha annunciato l’apposizione di un dazio del 25% su 325 mil. di di dollari di prodotti cinesi attualmente non tassati. Inoltre, il dazio del 10% su 200 mil.di merci passerà al 25%. Gli aumenti scatteranno alla mezzanotte di venerdì (ora di Washington). Il motivo sarebbe la rottura, sostiene Trump, da parte di Pechino del tavolo di trattativa sugli scambi commerciali tra i due Paesi. In ogni caso, ...

Guerra dei dazi - Borse in rimonta nel finale. Beffa per Trump : sale il surplus cinese con gli Usa : A ridosso dei 'giri finali' sul negoziato commerciale, in scena a Washington il 9 e 10 maggio, i dati diffusi dall'Amministrazione delle Dogane proiettano nuove ombre sulla tenuta dell'economia: l'...

Guerra dei dazi - Usa avvisano la Cina : maxiaumenti da venerdì : Gli Stati Uniti hanno notificato l'aumento dei dazi dal 10% al 25% nei confronti di 200 miliardi di dollari di Made in China da venerdì. Lo afferma il rappresentante americano al commercio, ...

Cina - la Guerra dei dazi con gli USA pesa sulla bilancia commerciale : Teleborsa, - Cala il surplus della bilancia commerciale della Cina nel mese di aprile. L'avanzo si è ridotto a 13,84 miliardi di dollari rispetto ai 32,67 miliardi non rivisti di marzo. Deluse le ...

Così la Guerra dei dazi peserà sull'economia dell'Unione europea : Milano. La guerra commerciale tra America e Cina resta la vera incognita per gli investitori che non riescono a prevedere il futuro dell'andamento dell'economia europea. Dopo la batosta subita dai mercati del Vecchio Continente lunedì scorso, come effetto dell'annuncio del presidente Donald Trump di

