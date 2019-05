Calciomercato Juventus | Umtiti | Manolas e Boateng nella lista per la difesa RUMORS

Calciomercato Juventus - possibile rivoluzione : si potrebbe passare al 4-3-1-2 : C'è grandissima attesa per il vertice di mercato tra il presidente bianconero Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Ancora non è trapelato nulla, ma il summit sarà certamente decisivo per il futuro della Juventus. I tifosi sono molto delusi per l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax, dunque la posizione del tecnico toscano sulla panchina bianconera non è saldissima. Agnelli, però, proprio dopo la sconfitta per due a uno contro ...

Calciomercato Juventus - City a rischio Champions : Guardiola potrebbe diventare bianconero : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus e soprattutto Josep Guardiola. Il Manchester City rischia seriamente di essere escluso dalla Champions League a causa di irregolarità denunciate da Footbal Leaks che riguardano la sponsorizzazione di Etihad Airways, appartenente alla stessa proprietà del club, l'Abu Dhabi United Group. potrebbe dunque arrivare una sanzione della Uefa che impedirebbe al ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Douglas Costa-Icardi con l'Inter : Clima molto caldo in casa Juventus, dove si sta decidendo il futuro di Massimiliano Allegri. Al momento non si esclude una sua permanenza a Torino, nonostante le numerose critiche per quanto riguarda il gioco espresso dalla squadra bianconera. Allegri stesso ha affermato di volere restare sotto la Mole, proprio dopo la cocente sconfitta subita contro l'Ajax in casa, sconfitta che è costata alla Juventus l'eliminazione dalla Champions League. ...

Calciomercato Juventus - tre nomi per il post-Allegri : tra questi Deschamps : L'atteso faccia a faccia tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli è diventato ormai una vera e propria telenovela. I due dovrebbero incontrarsi questa settimana e in ballo c'è la conferma del tecnico livornese sulla panchina della Juventus, anche se la sensazione è che i due si separeranno. L'allenatore toscano, inoltre, sarebbe già stato contattato dal Paris Saint Germain, che sta seriamente pensando di esonerare Thomas Tuchel, dopo l'ennesima ...

Calciomercato Juventus - Caressa : 'Spalletti può essere il dopo-Allegri' : Ore bollenti in casa della Juventus; il futuro di Massimiliano Allegri, infatti, non è assolutamente scontato. Il tecnico livornese, che in cinque anni è riuscito a vincere cinque scudetti (arrivando anche a due finali di Champions League) potrebbe non continuare sulla panchina della Juventus. Il presidente bianconero Andrea Agnelli avrebbe numerosi dubbi su di lui; Allegri, nonostante l'acquisto di un campione come Cristiano Ronaldo, non è ...

Calciomercato Juventus - i possibili ingressi in difesa : tra questi Hummels : Una delle necessità principali della Juventus per la prossima stagione sono i difensori centrali: il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio) dovrebbe spingere la dirigenza bianconera ad investire sul almeno due difensori centrali, che vadano in qualche modo a completare un settore composto dai soli Bonucci, Chiellini e Rugani. Molto dipenderà inevitabilmente da chi sarà il prossimo ...

Calciomercato Juventus - Cillessen : “vado da Cristiano Ronaldo…” : Calciomercato Juventus – La Juventus dovrebbe avere un nuovo portiere nella prossima stagione, Perin infatti potrebbe cambiare aria per giocare con continuità. Nelle ultime ore è arrivata la confessione di Jasper Cillessen, secondo al Barcellona di Marc-André ter Stegen. Secondo quanto riporta Diario Gol il portiere avrebbe confidato: “Me ne vado da Cristiano Ronaldo”. L’obiettivo della Juventus è quindi di ...

Calciomercato Juventus : Icardi - Chiesa e Rabiot in cima alla lista degli acquisti (RUMORS) : Icardi e Chiesa per l’attacco, Rabiot per il centrocampo. Il Calciomercato della Juventus ha tre obiettivi sensibili per rendere più forte la rosa del prossimo anno. A prescindere da chi sarà l’allenatore, al momento sembrano in forte risalita le azioni di Allegri ma fino a quando non ci sarà l’incontro con Agnelli il futuro della panchina è un rebus, sono queste tre le trattative da tenere maggiormente in considerazione. Calciomercato Juventus: ...

Calciomercato Juventus : Dybala - Pjanic - Manduzkic - tante le possibili cessioni (Rumors) : Il Calciomercato della Juventus non è solo la questione allenatore. Allegri e Agnelli si incontreranno presto, l’addio è un’opzione perché il tecnico non sente più la totale fiducia dei dirigenti e il presidente inizia a pensare che il ciclo possa essere finito. La lista dei possibili nuovi allenatore è lunga con il sogno Guardiola, l’idea Pochettino e gli outsider Sarri, Inzaghi e Deschamps che aspettano una chiamata. La scelta del mister ...

Calciomercato Juventus - sarebbe pronta un'offerta per Alex Sandro dal PSG : La Juventus potrebbe attuare in estate una vera e propria rivoluzione di mercato. La deludente sconfitta in Champions League ai quarti contro l'Ajax ha messo in evidenza i limiti tecnici di una rosa che ha bisogno di innesti di qualità. Ma molto passerà delle cessioni pesanti, che saranno necessarie per finanziare il mercato. Sono molti i giocatori indiziati a lasciare a Torino, in particolar modo una delle società che guarda attentamente alla ...

Calciomercato Juventus - 4 nomi per sostituire Allegri : tra questi anche Sarri (RUMORS) : Sono ore molto importanti in casa Juventus, dal momento che la dirigenza bianconera appare sempre meno convinta di confermare Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Il tecnico livornese, inoltre, è corteggiato dal Paris Saint Germain, che gli avrebbe offerto un contratto da quindici milioni di euro a stagione, ovvero al doppio di quello che guadagna al momento a Torino. Nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus Antonio Conte, ma ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe chiesto sei top player : tra questi De Ligt e Isco : Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli si incontreranno nei prossimi giorni per decidere il futuro della Juventus; in questo momento, comunque, nonostante le numerose voci di mercato, sembra molto probabile che il tecnico livornese resti a Torino. Una cosa è però certa; la dirigenza bianconera ha intenzione di mettere a segno alcuni importanti colpi di mercato nella prossima estate, per rinforzare notevolmente la rosa. Agnelli vuole alzare ...

Calciomercato Juventus - Allegri scartato da Nedved : sarebbe vicino Conte : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il futuro della Juventus. Il prossimo allenatore del club bianconero, infatti, potrebbe essere Antonio Conte, sul quale resta comunque molto forte l'interesse dell'Inter di Beppe Marotta. La dirigenza bianconera ha effettuato una riunione operativa alla Continassa e avrebbe deciso di non proseguire più con Massimiliano Allegri. Dopo cinque anni con altrettanti Scudetti in bacheca e due finali ...

Calciomercato Juventus : Rabiot primo obiettivo - ma lui snobba bianconeri : Calciomercato Juventus – E’ uno degli obiettivi del centrocampo bianconero. Adrien Rabiot, dopo i corteggiamenti di diversi mesi fa, era stato “abbandonato”. Poi, da qualche giorno, i nuovi contatti, con Paratici che ha parlato con la signora Veronique, madre e agente del calciatore. A quanto pare, o perlomeno da quanto emerge da “L’Equipe“, non si sono registrati grandi progressi, e la pista ...