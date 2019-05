Balcone di lotta

huffingtonpost

(Di giovedì 16 maggio 2019) Era al potere. Ora, è passato alla. Ilè il nuovo protagonista della campagna elettorale. Da quando i vigili del fuoco, lunedì, a Brembate, hanno rimosso uno striscione di ostile benvenuto a Matteo Salvini dalla finestra di un appartamento, l’idea di appendere fuori dalla finestra un lenzuolo con su scritto un messaggio contro la Lega ha preso piede in tutta l’Italia. A Catanzaro, la settimana scorsa, erano ancora pochi. Ieri, a Campobasso, gli striscioni sono diventati un paio di centinaia, con messaggi che stabilivano delle priorità – “prima le persone, poi i 49 milioni” – oppure, tagliavano corto – “Salvini, vattenn’!” –, tutti pensati per fare il controcanto al comizio che il Ministro dell’interno aveva in programma alla sera. Oggi è il turno di Napoli. Mentre ...

