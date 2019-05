optimaitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) Arrivano oggi 16alcune offerte assai interessanti per chi vuole acquistare uno smartphone Android nuovo di zecca, al punto che con il nostro pezzo vogliamo prendere in esame due target differenti legati ai variS10 e Huawei P20. Device lanciati sul mercato in momenti storici diversi e, per forza di cose con un'evoluzione software con poche cose in comune. Vediamo dunque al momento se convenga o meno puntare su acquisti di questo tipo dopo quanto è stato raccolto nelle ultime ore.Partiamo proprio dal più evoluto tra gli smartphone presi in considerazione oggi, in quanto ilS10 quest'oggi può essere acquistato ad unvantaggioso su Amazon. Dopo avervi parlato del rilascio del nuovo aggiornamento per il top di gamma presentato poco più di due mesi fa, infatti, oggi notiamo che all'interno del noto store il suosia sceso ...

stanzaselvaggia : Bollettino analfabetismo funzionale dell’8 maggio 2019: la metà dei commentatori non ha capito che la battuta era s… - OptiMagazine : A metà maggio convengono Samsung Galaxy S10 e P20 Lite: prezzo in forte ribasso - ventus85 : RT @musefirenze: Da metà maggio a settembre per il Cinquecentenario di Cosimo I de’ Medici, visite guidate gratuite alla Villa di Castello!… -