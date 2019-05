WhatsApp | come si è verificato l’attacco hacker e come tutelarsi

WhatsApp - c'è un virus che infetta con una chiamata (anche senza risposta) : come risolvere : Whatsapp ha comunicato la scoperta di una falla nel suo sistema che ha permesso agli hacker di installare spyware sul alcuni telefoni. L'infezione può avvenire ricevendo una semplice telefonata attraverso la app, alla quale non è neanche necessario rispondere. Le chiamate, anche quelle perse, spesso

WhatsApp - scoperto il "virus" che spiava lo smartphone : come difendersi : Già riparata la falla che consentiva agli hacker di installare spyware su smartphone per accedere ai dati contenuti nei...

Come scaricare foto o video dagli stati WhatsApp : Visto che volete effettuare il download di un contenuto pubblicato da un contatto sulla popolare app di messaggistica istantanea, cercate una guida che vi spieghi nello specifico Come scaricare foto o video dagli stati WhatsApp leggi di più...

Come bloccare i contatti su WhatsApp su Android - iPhone e Web : Whatsapp è un’app di messaggistica, dal Gennaio 2009 si è progressivamente imposta nelle nostre vite divenendo un modo comune di comunicare. Tramite quest’app basta avere una connessione e un numero di telefono per poter comunicare con ogni contatto di cui abbiamo il numero. Questa libertà ha portato anche a degli abusi da parte di contatti […] Come bloccare i contatti su Whatsapp su Android, iPhone e Web

Come inviare messaggi WhatsApp a contatti non salvati in rubrica : Nel tempo vi sarà sicuramente capitato di dover inviare un messaggio WhatsApp ad un numero sconosciuto, che non avete salvato in rubrica. L'operazione in genere è parecchio macchinosa, e vi costringe a farcire la vostra lista di contatti che da lì a poco cancellerete. Ci sono vari modi per aggirare quello che è, a conti fatti, un vincolo dell'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo? Certo che sì, in realtà ce ne sono diversi ...

Contatto WhatsApp sparito come ritrovarlo : Se usi Whatsapp frequentemente può capitare di non trovare più un Contatto o peggio il Contatto Whatsapp sparito non e non lo si trova più nenche in rubrica.

Un’utopia il trillo su WhatsApp? Nessuno mai più come MSN Messenger : Nella giornata di ieri 29 maggio, le voci relative all'implementazione del trillo su WhatsApp si sono fatte a dir poco insistenti. Alla questione abbiamo dedicato un chiaro approfondimento, dopo di che anche molti siti italiani (sulla base di presunte fonti estere) avevano parlato della concreta possibilità che la funzione in auge con MSN Messenger che prevedeva la "vibrazione" dello schermo potesse atterrare anche sull'applicazione di ...

Come inviare messaggi a un numero su WhatsApp senza aggiungerlo in rubrica : In questa guida vi elencheremo i tre metodi più semplici per poter comunicare su WhatsApp con un numero non salvato in rubrica. L'articolo Come inviare messaggi a un numero su WhatsApp senza aggiungerlo in rubrica proviene da TuttoAndroid.

Come usare WhatsApp con un numero che non hai in rubrica : Esistono almeno tre metodi per chattare su Whatsapp anche con numeri non salvati in rubrica. Non tutti sono attualmente utilizzabili

WhatsApp : ecco come eliminare un contatto : Com'è noto Whatsapp sfrutta automaticamente la lista contatti del vostro smartphone e allora come fare se volete un contatto su Whatsapp?

WhatsApp potrebbe aggiungere il “trillo” in stile MSN come promemoria sonoro per i messaggi non letti : WhatsApp starebbe lavorando a una nuova funzione, ancora in fase embrionale, che consentirebbe di inviare una notifica sonora a chi ignora i messaggi. L'articolo WhatsApp potrebbe aggiungere il “trillo” in stile MSN come promemoria sonoro per i messaggi non letti proviene da TuttoAndroid.

Davvero possibile il trillo su WhatsApp come per MSN Messenger? Cosa non bolle in pentola : Non è la prima volta che sulle nostre pagine si parla di possibile utilizzo del trillo su WhatsApp, per intenderci quella fastidiosa e rumorosa vibrazione tanto amata e odiata sul servizio chat per antonomasia, MSN Messenger. Chi, con qualche anno in più e non certo un adolescente, non ricorda la famosa funzione che consentiva e non poco di catturare l'attenzione di un interlocutore? Sono proprio questi nostalgici forse a sperare che ci sia un ...

