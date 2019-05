Uomini e donne | la Enardu difende il programma | ' Non ci sono scelte guidate'

Che fine ha fatto Giovanni Conversano di Uomini e Donne : Che fine ha fatto Giovanni Conversano di Uomini e Donne? Dopo aver raggiunto il successo nello show di Maria De Filippi, il modello pugliese è diventato un imprenditore. Oggi è legato alla modella Giada Pezzaioli, da cui ha avuto il figlio Enea. Da tempo si è allontanato dal mondo della tv per seguire un’altra strada, creando ben quattro società che si occupano di organizzazione dei eventi, sicurezza nel luogo di lavoro e formazione ...

Ambra Lombardo : “Adoro Tina Cipollari. Seguivo Uomini e Donne” : Grande Fratello, Ambra Lombardo: “Dimostrerò a Tina Cipollari che amo davvero Kikò Nalli” Ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv Ambra Lombardo, reduce dalla sua partecipazione al GF 16, dov’è sbocciato l’amore con Chicco Nalli, ex marito di Tina Cipollari. E con l’intervista in questione, l’ex gieffina ha voluto mandare una sorta di messaggio ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida reagisce alla proposta di Riccardo : Riccardo Guarnieri fa una dichiarazione a Ida Platano a Uomini e Donne Il martedì a Uomini e Donne sarà ricco di colpi di scena. Al centro della puntata del programma condotto da Maria De Filippi ci saranno a sorpresa Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere farà un annuncio che sorprenderà tutti, Riccardo ammetterà di voler riprendere a frequentare la sua ex. Dopo la rottura lo scorso settembre e le numerose conoscenze avute nel Trono ...

Anticipazioni Uomini e donne - puntata odierna : Ida torna in studio : Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi su Canale 5 per una puntata che vedrà come protagonista Riccardo Guarnieri. Il cavaliere negli ultimi mesi ha frequentato diverse dame ma nessuna di loro, per diversi ragioni, lo ha davvero 'conquistato'. Per questo motivo oggi pomeriggio vedremo l'uomo chiedere alla redazione qualcosa di inaspettato: richiamare Ida Platano nel programma per vedere se un ritorno di fiamma potrà essere possibile. La dama ...

Uomini e donne - il nuovo colpo di Tina Cipollari : si traveste e Maria De Filippi non la riconosce : Con un travestimento a “Uomini e donne” Tina Cipollari è riuscita ad ingannare anche Maria De Filippi. La storica opinionista del dating show Mediaset non è nuova a questi trucchetti, ma stavolta la conduttrice non è riuscita a riconoscerla. Nelle registrazione della puntata del 13 maggio Maria ha subito notato l’assenza della Cipollari al suo posto usuale, al fianco del collega Gianni Sperti, ma ha comunque dato il via al programma occupandosi ...

Chiedo scusa per la foto! Uomini e donne - Valentina Dallari e l'anoressia : Valentina Dallari torna a far parlare dopo aver sofferto a lungo a causa dell'anoressia, in moltissimi la ricordano nei panni di tronista del Trono classico di "Uomini e donne", dove l' ex-tronista aveva confidato di non avere un rapporto molto roseo con sua madre e aveva palesato di essere alla ricerca dell'amore.-- La Dallari nelle sue ultime Instagram story ha condiviso una foto che risale a diversi mesi fa. “Chiedo scusa per ...

Sara Affi Fella : verità su filler alle labbra e chili persi dopo lo scandalo a Uomini e Donne : Sara Affi Fella a ruota libera: verità sui ritocchi estetici e i chili persi dopo lo scandalo a Uomini e Donne Sembra essere passato tantissimo tempo dall’addio di Sara Affi Fella ai social per via lo scandalo che l’aveva travolta a Uomini e Donne. L’ex tronista, che durante il suo percorso nel programma aveva nascosto la […] L'articolo Sara Affi Fella: verità su filler alle labbra e chili persi dopo lo scandalo a Uomini ...

Uomini e Donne : Gemma sfruttata da Giorgio Manetti? Parla Cristian : Gemma Galgani e Giorgio Manetti: Cristian D’Onofrio del Trono Over di UeD dice la sua In questi ultimi anni ha fatto sicuramente molto discutere i numerosi fan del Trono Over di Uomini e Donne la relazione tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Ormai però il primo ha abbandonato il dating un anno fa, mentre la seconda ha continuato a presenziare, nella speranza di trovare l’uomo ideale. Un po’ tutti comunque hanno espresso la loro ...

Anticipazioni Uomini e donne del 14 maggio : Riccardo vorrebbe risentire la Platano : In questa ultima parte della stagione 2018-19 di Uomini e donne, dame e cavalieri continuano a stupire. Dagli addii di Rocco Fredella e Michele Loprieno, per passare alla nascita di nuove coppie o la rottura di altre. Tutto ciò è accaduto nel parterre del dating show, che domani darà spazio a un altro fatto inatteso. Riccardo Guarnieri, che negli ultimi mesi ha frequentato diverse dame nella speranza di trovare la donna giusta per lui, si ...

Da 'Uomini e Donne' al businness - Giovanni Conversano : "Faccio affari per un milione di euro" : Ecco la nuova vita dell'ex tronista lanciato in tv da Maria De Filippi, oggi papà di Enea e a capo di quattro aziende

Uomini e Donne accusato di essere pilotato - Elga Enardu svela : 'Nessun copione' : Dopo l'ultima diretta di ''Live-non è la D'Urso'', programma condotto da Barbara D'Urso, il talk show Uomini e Donne è finito al centro di una bufera mediatica senza precedenti. In tale occasione alcuni esponenti del sito Dagospia hanno accusato il programma della De Filippi di essere "pettinato". Secondo tale esponente, infatti, la produzione terrebbe sotto controllo le dinamiche che si verificano nel corso delle varie puntate. Su questo ...

Uomini e donne news : Andrea Cerioli scrive una canzone per la mamma : Uomini e donne, Andrea Cerioli canta l’amore per sua madre Da tempo stava lavorando a questo nuovo progetto: finalmente, in occasione della festa della mamma, Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e donne, ha pubblicato su YouTube il video della sua prima canzone dedicata alla madre Luana, morta prematuramente cinque anni fa. Scritta da Andrea Cerioli, […] L'articolo Uomini e donne news: Andrea Cerioli scrive una canzone per la mamma ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 13/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Gianni che si chiede dove sia Tina visto la cha la sua seduta è vuota. Ma dalla inquadratura la si scorge confusa tra il pubblico con occhiali e parrucca scura. Maria rivela che Gemma ci è rimasta male per le parole di Gianni e Tina che nella scorsa puntata l’hanno ritenuta responsabile della crisi che ha portato Rocco d lasciare il programma. Un video riassume la vicenda e ...

Uomini e Donne - Barbara attaccata da Armando : "Sei qui per fare la guerra a Gemma e per partecipare a Temptation Island!" : Durante la puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne, Armando ha lanciato una serie di accuse pesanti nei riguardi di Barbara. Per la cronaca, Barbara e Marco si erano recati al centro dello studio per parlare degli inizi della loro conoscenza, costellata soprattutto da forti incomprensioni reciproche.prosegui la letturaUomini e Donne, Barbara attaccata da Armando: "Sei qui per fare la guerra a Gemma e per partecipare a Temptation ...