Spesso comprati | a volte «rubati» | perché gli «ovociti» sono così preziosi

(Di martedì 14 maggio 2019) Sette anni e dieci mesi di carcere, ovvero 8 mesi in più rispetto al primo grado: è questa la sentenza nel processo di secondo grado al discusso pioniere della fecondazione assistita, il ginecologo Severino Antinori, per la presunta «rapina di ovuli» a un’infermiera spagnola, avvenuta alla clinica Matris tre anni fa. Anche la Corte di Appello ha ritenuto il medico responsabile di aver prelevato forzosamente, nell’aprile del 2016, i gameti ad un ragazza di 23 anni, con lo scopo di re-impiantarli, fecondati, in alcune pazienti in lista d’attesa. L’aumento della pena è arrivatola Corte ha riconosciuto al medico anche la rapina del telefono della giovane. Uomosotto i riflettori, capace di creare polemiche, accuse e denunce, Severino Antinori è sicuramente pioniere della fecondazione assistita in Italia, ma anche uomo dalla vita attraversata da continue luci e ombre. Non è ...

