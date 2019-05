Skoda Superb - Sull' ammiraglia debuttano i fari Matrix Led

quattroruote

(Di martedì 14 maggio 2019) Laha diffuso ulteriori anticipazionia nuova generazione della, che sarà svelata entro la fine del mese. Dopo i bozzetti della carrozzeria è stato infatti pubblicato un approfondimento sui gruppi ottici, che per la prima volta in casautilizzeranno la tecnologiaLed.Sei elementi orizzontali. Il design deiè una evoluzione degli stilemi attuali, ma i componenti interni sono stati totalmente rivoluzionati per poter integrare la luce diurna principale abbinata a sei elementi orizzontali e i moduli del sistema, capace di illuminare in maniera selettiva la strada per non abbagliare gli altri automobilisti offrendo allo stesso tempo il massimo campo visivo. All'interno deiè presente il logoChrystal Lightning, nome scelto per identificare questa tecnologia. Indicatori dinamici al posteriore. Nelle stesse immagini ...

