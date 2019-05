Ipertensione | cosa mangiare | dalle noci un valido aiuto per tenere a bada la pressione

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) Lefanno bene, proteggono il cuore e aiutano le persone a rischio di malattie cardiovascolari, perché sono in grado di abbassare lasanguigna unite, ovviamente, ad una dieta sana e a basso contenuti di grassi. A giungere a questa conclusione è stata una equipe di scienziati della Pennsylvania State University nello State College: si tratta di uno dei primi lavori a suggerire come le proprietà dellepossano influire sulla salute del cuore. I risultati della ricerca sono stati pubblicati nel Journal of American Heart Association. Lepresentano un alto contenuto di unLchiamato acido alfa-linolenico (ALA), che secondo i ricercatori ha effetti benefici sullasanguigna. L’obiettivo dello studio era quello di capire se il contenuto di ALA dellecontribuisce a migliorare la salute del cuore e se alcuni altri componenti delle, come i polifenoli, ...