Trovati morti in una stanza d’albergo trafitti da frecce | si tratta di due donne di 30 e

Due ragazzi di 24 anni Trovati morti nella loro casa : “omicidio-suicidio” : Due studenti della Texas State University, entrambi di 24 anni, sono stati trovai morti nella loro casa. A dare la notizia attraverso il proprio sito internet è stato il Dipartimento di Polizia di San Marco. Secondo quanto riportato da People, i due vivano insieme a San Marco, vicino ad Austin ed erano molto amici. Matthew Pfluger e Connor Shannon sono stati trovati morti lo scorso cinque maggio da un loro amico. Secondo la autorità “si ...

Una donna tedesca e suo figlio sono stati Trovati morti in una grotta di Tenerife - nelle Canarie : Una donna tedesca e uno dei suoi figli, un bambino di 10 anni, sono stati trovati morti in una grotta sull’isola di Tenerife, nell’arcipelago spagnolo delle Canarie. Il padre del bambino, che è a sua volta tedesco ma ha la

Sri Lanka - nuova esplosione a Colombo. Trovati 87 detonatori : 290 morti. «Gruppo jihadista dietro agli attacchi» : nuova esplosione in Sri Lanka, vicino ad una chiesa a Colombo. La deflagrazione è avvenuta mentre gli artificieri stavano cercando di disinnescare l'ordigno. La nuova esplosione...

Sri Lanka - 290 morti negli attentati. Trovati 87 detonatori e altre due bombe | : Un «gruppo jihadista locale» dietro agli attacchi. Tra i morti ci sono 32 stranieri (nessun italiano), 24 gli arrestati

Sri Lanka - esplosioni in chiese e hotel di lusso : 215 morti - 35 stranieri. «È Terrorismo - Trovati i colpevoli». Farnesina : «Verifiche in corso» Video : Pasqua di sangue nello Sri Lanka. esplosioni simultanee hanno colpito stamattina tre chiese e tre hotel tra la capitale Colombo e altre città dell'isola come Negombo. Al momento si parla...

