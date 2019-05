Spoiler Trono Over | Stefano e Pamela si sono lasciati ' per colpa' di Roberta

U&D - Spoiler Trono over : Guarnieri richiama Ida - Roberta Di Capua si intromette : Una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al trono over è avvenuta lo scorso 8 maggio. Stando alle anticipazioni vi sono stati risvolti clamorosi e inaspettati per alcuni protagonisti del parterre. Secondo quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', Riccardo Guarnieri avrebbe chiesto alla redazione di Maria De Filippi, di richiamare in trasmissione la sua ex Ida Platano nel tentativo di convincerla a dargli un'ulteriore ...

U&D - Spoiler Trono della Cavaglià : pioggia di baci per Manuel e Giulio : Appuntamento con le anticipazioni relative alla nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne avvenuta lo scorso 7 maggio negli studi Elios di Roma. Stando a quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', Andrea Zelletta ha perso una delle sue corteggiatrici, in quanto Muriel ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Il percorso di Giulia Cavaglià, già da diverse settimane, è incentrato su due corteggiatori, Manuel ...

U&D - Spoiler Trono Classico : Zelletta bacia Natalia - Muriel se ne va : Martedì 7 maggio c'è stata una registrazione del Trono Classico di Uomini e donne dove tutti aspettavano la scelta da parte di uno dei tronisti. Niente di ciò è avvenuto, anche se i percorsi di Andrea, Giulia e Angela stanno volgendo al termine. Manca davvero poco alla scelta finale e, da quanto rivelano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', sembra che tutti i tronisti siano rimasti con due corteggiatori a testa. Nell'ultima ...

U&D - Spoiler puntata odierna : Roberta lascia il trono over dopo il rifiuto di Armando : Oggi 7 maggio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al trono over, dove scopriremo tutte le novità riguardanti dame e cavalieri. dopo l’abbandono di Rocco, avvenuto nel corso della puntata trasmessa ieri pomeriggio, altri due protagonisti sono pronti a lasciare il parterre di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News infatti, veniamo a sapere che ...

Il Trono di Spade 8 - Spoiler 5°episodio : lo scontro tra il Nord e Cersei è inevitabile : La Battaglia di Grande Inverno tra gli Estranei e i vivi, avvenuta nel terzo episodio de Il Trono di Spade 8, è finita, ma l'hype è sempre altissimo per gli episodi che ci condurranno al finale della saga. Nonostante l'eccessiva oscurità delle immagini che non è stata gradita da numerosi, non si può dimenticare l'impatto emotivo che le grandiose scene di massa hanno avuto sui telespettatori. Dopo aver contato le perdite - l’esercito dei ...

Il Trono di Spade 8 - episodio 5 : il trailer e cosa aspettarsi (Spoiler) : Una manciata di secondi, tanti sguardi e nessuna parola: il trailer del quinto episodio del Trono di Spade 8 riesce a creare tensione senza dire quasi nulla, almeno non in modo tradizionale. Con un appunto doveroso: superato il giro di boa con la battaglia di Grande Inverno nel terzo episodio e lo spostamento a Sud dell’azione con il quarto, il quinto episodio è anche il penultimo della serie che si avvia alla conclusione. - SPOILER ...

GAME OF THRONES 8×04 - TRONO DI SPADE/ Spoiler rovinano la sorpresa. Info streaming : GAME of THRONES 8×04, Info streaming e anticipazioni: clamorosi Spoiler per il nuovo episodio de Il TRONO di SPADE 8 in cui non mancheranno morti e feriti.

Il Trono di spade 8x04 - Spoiler in rete : muoiono Rhaegal e Missandei : Questa notte alle 3 andrà in onda la quarta puntata dell'ottava ed ultima stagione del Trono di spade, la serie tv fantasy ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" di George Martin. L'attesa per il quarto episodio è tantissima e ancora una volta sono stati bucati i sistemi della HBO. Infatti, in rete stanno girando alcuni leak sulla 8x04 di Game of Thrones e sono davvero clamorosi. Dunque, dopo alcune fastidiose anticipazioni ...

Formula 1 – Dall’amore per Daenerys al ‘finto Spoiler’ - Lewis Hamilton e la passione per il Trono di Spade [GALLERY] : Lewis Hamilton appassionatissimo del Trono di Spade: il britannico della Mercedes tra dichiarazioni d’amore e finti spoiler E’ iniziata l’ottava stagione del Trono di Spade e tutti gli appassionati della seguitissima serie tv non si sono di certo persi le prime tre puntate, tra approvazione, critiche e qualche antipatico spoiler. Tra coloro che non riescono a perdersi un episodio della serie c’è anche Lewis ...

Il Trono di Spade 8 - Arya e Lyanna regine di meme (Spoiler) : Quando Game of Thrones chiama, il popolo del web risponde e con il terzo episodio de Il Trono di Spade 8, internet ha incoronato la sua vera regina. Anzi, le sue due regine (nel cuore ma anche) di meme: Arya e Lyanna. Le due ragazze, infatti, sono state protagoniste di due momenti topici della puntata incentrata sulla grande battaglia contro il re della Notte: la piccola ma tostissima Lyanna Mormont e la giovane Arya Stark, che tra ...

Spoiler Trono Over : Michele manda messaggi spinti a Simona - è scontro con Armando : Secondo le anticipazioni della puntata del Trono Over di Uomini e Donne, registrate mercoledì 24 aprile, la prossima settimana assisteremo a una serie di scontri e discussioni tra dame e cavalieri. Armando Incarnato ha accusato Michele Loprieno di aver inviato dei messaggi "spinti" a Simona, con cui si sta frequentando. Michele ha raccontato che è andato oltre nei messaggi, in quanto Simona lo ha provocato più volte. Armando, inoltre, ha ...

Il Trono di Spade 8 Spoiler 29 aprile - trailer : in arrivo la Battaglia di Grande Inverno : Lunedì 29 aprile andrà in onda su Sky Atlantic il terzo episodio dell'ottava ed ultima stagione de Il Trono di Spade in versione originale sottotitolata (in contemporanea con gli Stati Uniti) e il 6 maggio alle 21.15 doppiato in lingua italiana. Gli episodi già trasmessi sono poi disponibili su Sky on Demand e su NOWTV e quindi si possono sempre recuperare o rivedere. Questo terzo appuntamento con la serie più attesa del 2019 è molto importante, ...

Il Trono di Spade 8 - episodio 2 : i meme di Arya spaccano internet (Spoiler) : Nemmeno il secondo episodio de Il Trono di Spade 8 è stato denso di azione: è stata una puntata ricca di dialoghi, a due o di gruppo, molto significativi, soprattutto in vista della tempesta che sta per abbattersi a Grande Inverno, cioè la grande battaglia. Nonostante l’importanza dei fatti, avvenuti tramite le parole, quello che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di GoT, scatenando commenti e meme sui social, ...

Spoiler Il Trono di Spade 8 - teorie sul finale : Bran potrebbe essere il Re della Notte : L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, che lunedì 22 aprile debutterà alle 21:15 su Sky Atlantic in lingua italiana, è forse l'avvenimento televisivo più atteso degli ultimi mesi ed è attualmente argomento di discussione su internet, tra commenti, Spoiler e teorie. L'ultima stagione, composta da sei episodi, per George R. R. Martin avrà un finale agrodolce. Proprio quest'ultimo, il più epico e spettacolare momento della serie, è al ...