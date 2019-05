Ronaldo-Florenzi | il difensore gela il portoghese | che stoccata nel post gara!

Ronaldo vs Florenzi - il terzino risponde al portoghese nel post gara! -VIDEO- : Ronaldo Florenzi- Un teatrino antipatico, ma allo stesso tempo privo di polemiche, offese e cattiveria. Durante il match tra Roma e Juventus, Ronaldo ha indicato Florenzi mimando la frase: “Sei troppo basso per parlare“, accompagnando il tutto con un sorriso. Un semplice sfottò in campo? Sì, anche perchè, lo stesso attaccante portoghese, è corso subito […] L'articolo Ronaldo vs Florenzi, il terzino risponde al portoghese nel ...

