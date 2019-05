Radio Marte – Napoli | ecco la lista dei possibili partenti

forzazzurri

(Di lunedì 13 maggio 2019)fa il punto sullecessioni delLa redazione di, nel corso disport Live, cercando di fare il punto sul mercato del, ha affermato che i calciatori azzurri che potrebbero finire sul mercato sarebbero addirittura sei: Hysaj, Mario Rui, Rog, Diawara, Ounas e Verdi. Ovviamente, molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per capire anche a titolo saranno effettuati i trasferimenti. Tra i sei cedibili citati dalla famosaci aggiungeremmo anche i vari Sepe, Grassi e Inglese. Potrebbe interessarti: Mercato, Sepe verrà riscattato dal Parma: cifre e dettagli Leggi anche: Pistocchi duro: “Guardiola in Italia? Non si troverebbe bene se sapesse che qui le regole non sono uguali per tutti”, l’agente di Gaetano: “L’anno prossimo andrà in prestito in Serie B o Serie A” L'articolola...

