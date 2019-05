Mercato Napoli | Sepe verrà riscattato dal Parma | cifre e dettagli

Spal - il presidente Colombarini fa il punto sul Mercato : “Lazzari non piace solo al Napoli” : Simone Colombarini, patron della Spal, ai microfoni di “Un Calcio Alla Radio” su Radio CRC ammette che sarà dura trattenere in estate i suoi gioielli. Uno di questi è il terzino Lazzari, tra i protagonisti del doppio salto dalla C alla A dei ferraresi. Ecco le parole del presidente. “Lazzari è un giocatore già pronto per una squadra top, mentre Fares può ancora crescere e diventare anche più forte. Vorremmo tenerli tutti, ...

Mercato Napoli – Il Mattino snocciola nomi - da Grimaldo a Hernandez : L’edizione odierna de Il Mattino dedica un articolo al futuro Mercato azzurro, focalizzando l’attenzione sulle fasce. Mercato Napoli – Il quotidiano di Via Scarfoglio snocciola anche qualche nome, da Trippier e Arias, ma c’è anche Grimaudo. Il taccuino di Giuntoli “Il Napoli sonda con attenzione le nuove fasce. Il lavoro sul Mercato in entrata è concentrato soprattutto sui terzini, l’attenzione è rivolta ...

CalcioMercato Napoli - i nomi caldi per il centrocampo - i dettagli : Il colpo a centrocampo del Napoli dipende da… Allan, proprio così, perché il francese, a fine stagione potrebbe dire addio accettando la ricca offerta dei francesi del PSG che già lo avevano cercato lo scorso inverno, durante il mese di gennaio. Nel mirino del club partenopeo ci sono quattro nomi, Veretout, Bennacer, Fornals e Almendra, ma l’arrivo del possibile colpo in mediana dipenderà soprattutto dall’ ...

Mercato Napoli : si complica per il passaggio di Almedra in azzurro : Intoppi argentini per Agustin Almendra al Napoli. Gli azzurri seguono il centrocampista classe 2000 del Boca Juniors da tempo e avrebbero deciso di affondare il colpo. Il Napoli infatti avrebbe presentato un’offerta ufficiale a febbraio di 15 milioni, il Boca non ha respinto in modo netto ma Nicolas Burdisso (ds del Boca) ha fatto capire che ne serviranno almeno il doppio per fargli dire addio alla Bombonera. L'articolo Mercato Napoli: ...

CalcioMercato Napoli - CdM : “Possibile affare da 30 mln con il Real. Trippier pista complessa : tre le alternative…” : Mercato Napoli, le alternative a Trippier Calciomercato, il Napoli lavora sugli esterni bassi, a destra la priorità è Trippier ma la pista è complessa, le alternative sono Lazzari, Castagne e Tierney del Celtic, invece a sinistra il profilo più gradito è Theo Hernandez. Il Real Madrid, dopo la stagione in prestito alla Real Sociedad, è disposto a valutare anche la cessione a titolo definitivo e chiede almeno 30 milioni, l’ingaggio del ...

CalcioMercato Napoli – Raggiunto accordo con Almendra : offerti 15mln al Boca. La trattativa : Calciomercato Napoli, accordo con Almendra Calciomercato, il Napoli ha Raggiunto l’accordo con l’entourage di Almendra, come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Si cerca di raggiungerlo con il Boca Juniors, sono stati offerti 15 milioni di euro, il club argentino vuole che sia pagata la clausola rescissoria di 20 milioni essendoci la concorrenza di Inter, Tottenham, Benfica, Psg e Monaco. Diawara è ...

Mercato Napoli - incontro tra i genitori di Lozano e Ancelotti : ma il Psg incombe : Mercato Napoli, incontro tra i genitori di Lozano e Ancelotti: ma il Psg incombe Mercato Napoli Lozano| Continua a farsi avvincente la trattativa che dovrebbe portare Hrving Lozano al Napoli. Il talento messicano del Psv è un nome che ruota in orbita azzurra da ormai qualche mese e adesso, che ci stiamo avvicinando all’apertura del Mercato, si sta aprendo concretamente la tratttativa. Come riportato in coro sia dal Corriere Del ...

Napoli - Ancelotti : “Abbiamo un progetto serio - stiamo crescendo. Mercato? Un top player serve sempre” : Napoli, Ancelotti: “Abbiamo un progetto serio, stiamo crescendo. Mercato? Un top player serve sempre” Intervista Ancelotti Napoli| Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai taccuini de Il Roma per tirare le somme sulla sua prima stagione azzurra. Questi i vari passaggi sottolineati dalla redazione di Forzazzurri.net. Queste le dichiarazioni di Carlo Ancelotti “Tutti vogliono un San Paolo pieno, in certe partite ...

Napoli - tifosi contro De Laurentiis : per lo scudetto serve un Mercato da Juve : Un'accusa che però viene timidamente respinta da una piccola parte del tifo partenopeo, che invece si è sempre riconosciuta nella politica del presidente, riconoscendogli il merito di aver portato il ...

Mercato Napoli - Lazzari il primo obiettivo per la fascia destra : le ultime : Mercato Napoli, Lazzari il primo obiettivo per la fascia destra: le ultime Mercato Napoli Lazzari| Il Napoli riflette e pensa a quegli innesti che potrebbero migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Gli azzurri quasi sicuramente interverranno in tutti e 3 i reparti, in difesa in particolare modo sulle fasce esterne. Elseid Hysaj infatti si prepara a salutare il San Paolo dopo 4 anni e al suo posto sono molti i profili ...

CalcioMercato Napoli - indizio social della moglie : Lozano in azzurro? [FOTO] : Calciomercato Napoli, indizio social della moglie di Lozano: Calciomercato Napoli, indizio social della moglie di Lozano. Dopo la visita in Città, la consorte del messicano segue anche il club azzurro su Instagram. Certo non un dettaglio di rilevanza assoluta, ma se due indizi fanno una prova… La trattativa, stando a quanto si apprende, si sarebbe arenata dopo che il Psv avrebbe alzato il prezzo, passando dalla richiesta di 40 ...

CalcioMercato Napoli - Tuttosport – Trippier e Veretout - spunta una contropartita tecnica per uno dei due : Calciomercato Napoli, Tuttosport – Una possibile contropartita per Trippier e Veretout Calciomercato Napoli, per Trippier e Veretout, il club azzurro può giocarsi la carta Diawara come contropartita tecnica. Il 21enne centrocampista ex Bologna non ha brillato durante la sua permanenza all’ ombra del Vesuvio. Quindi Ancelotti potrebbe avallare una sua cessione. Ne parla l’ edizione odierna di Tuttosport. “La garanzia ...

Gazzetta : Il Napoli gioca d’anticipo sul Mercato. Ancelotti telefona ad Hernandez : Quelli col quinto fatturato di Serie A, ma che alla fine arrivano sempre (o quasi) secondi Così definisce il Napoli Maurizio Nicita nel suo pezzo sulla Gazzetta, spiegando che gli azzurri sono gli unici della serie A a potersi già affacciare sul mercato con due sicurezza. La qualificazione in Champions per il prossimo anno e Ancelotti in panchina. Anche se lo ha negato, è proprio l’allenatore la carta in più che il Napoli può giocarsi ...

CALCIOMercato Napoli - Alvino : 'Papà e moglie di Lozano in città nei giorni scorsi' : Quello di Lozano del Psv continua ad essere un nome molto caldo per il CALCIOMERCATO del NAPOLI . L'attaccante messicano viene ormai accostato con insistenza al club partenopeo da mesi. Nelle ultime ...