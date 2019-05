Mentana a Salvini | “Tg La7 dice fesserie? Sue critiche ci fanno un baffo Dovremmo

Mentana : "Vi dico perché Salvini non è fascista" : 'Non è vero che Salvini è fascista'. Parola di Enrico Mentana che - in un'intervista a Libero - spegne gli allarmismi della sinistra sul presunto ritorno del fascimo. 'È evidente che in questo momento ...

Sondaggio Swg per Mentana - il governo è in crisi : perdono Lega e M5s - il tonfo di Salvini in una settimana : "Ormai litigare non conviene più a nessuno". Il Sondaggio Swg per il TgLa7 regala al direttore Enrico Mentana una certezza: il governo è ufficialmente in crisi. "Per la prima volta da molti mesi", spiega lo stesso Mentana in diretta, sia Lega sia Movimento 5 Stelle perdono consensi contemporaneament