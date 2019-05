Maltempo nel Modenese | in corso recupero di persone da agriturismo

Maltempo nel riminese : si aggrava situazione frana ad Albereto : E' l'Emilia Romagna la regione più colpita in queste ore dalla forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia, in particolare l'area centro-orientale della regione. Anche nel riminese...

Maltempo in Puglia - grandine e vento : gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese : La Puglia è stata duramente colpita dal Maltempo nella giornata di ieri: grandine, vento e pioggia hanno provocato gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese. Particolarmente bersagliate, segnala la Cia Agricoltori Due Mari di Taranto-Brindisi, sono state le zone di Ginosa, Mottola e Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, ma anche la Valle D’Itria e parte della provincia di Bari. “I danni sono ingenti ...

Maltempo - allagamenti e frane nel Bolognese : torrenti esondati e strade chiuse : L’ondata di Maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna ha innescato frane e allagamenti in molte zone del Bolognese. Nella notte è esondato il torrente Sillaro in un’area golenale nel territorio di Casalfiumanese, nell’Imolese. Il Samoggia ha rotto gli argini in più punti nella tarda serata di ieri, allagando alcune strade fra Bazzano e Monteveglio: al momento il livello dell’acqua è in diminuzione. In Valsamoggia si ...

Maltempo Emilia-Romagna : allerta piene nel Ravennate - Ronco e Savio sorvegliati speciali : allerta piene in Emilia–Romagna: i fiumi sono sorvegliati speciali a Modena, nel Cesenate, ed anche nel Ravennate. A causa delle intense piogge di ieri diversi corsi d’acqua hanno superato i livelli idrometrici. Il Ronco ha raggiunto la soglia arancione, mentre Savio, Montone e Lamone sono in soglia rossa. Nelle prossime ore, rende noto il Comune di Ravenna, sono previste piene importanti. Monitorati in particolare il Savio e il ...

Maltempo Emilia-Romagna : allerta nel Modenese per la piena di Secchia e Panaro : Rimangono chiusi al traffico per motivi precauzionali i ponti del Modenese sul Secchia e sul Tiepido chiusi nella serata di ieri e nella notte la Provincia ha provveduto a chiudere anche il ponte di Navicello vecchio sul Panaro. La piena provocata dalle piogge in pianura e, soprattutto, in montagna, infatti, ha raggiunto il colmo per quello che riguarda il Panaro: è in transito ora nel territorio Modenese e si prevede che duri fino circa alle 9 ...

Maltempo Basilicata : nubifragi nel Materano - danneggiati alberi da frutto : Ieri pomeriggio il Materano è stato bersagliato da nubifragi, forti raffiche di vento e gradinate, interessando una fascia che attraversa l’intera piana e le aree più interne: lo ha reso noto Coldiretti Basilicata, secondo cui la produzione di alberi da frutto delle drupacee (pesche, susine, albicocche e ciliegie) potrebbe essere quasi completamente compromessa, anche se ancora non si è proceduto alla conta dei danni. Le più colpite sono ...

Maltempo - due persone morte nel Bresciano : Una nuova ondata di Maltempo si è abbattuta sull'Italia nelle ultime ore e le regioni del Nord del Paese sono state le più colpite. Due persone sono rimaste uccise ad Urago d'Oglio, in provincia di Brescia, dopo esser state travolte da alcuni alberi crollati a causa del forte vento.Si tratta di due cittadini romeni di 40 anni, due pescatori che si trovavano sulla riva dell'Oglio per una battuta di pesca quando sono stati ...

Meteo estremo - freddo e Maltempo anche in Sardegna : forti grandinate nel nuorese - paesaggi invernali : Abbondante grandinata nel nuorese. L’eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna, con il vento di maestrale sino a 60 chilometri orari e temperatura che si sono abbassate anche di 5-6 gradi sta creando alcuni disagi nell’interno dell’isola e in particolare nei centri limitrofi a Nuoro. Chicchi di grandine sono piovuti a Orgosolo, Fonni e Desulo. paesaggio invernale sulla strada provinciale 7 Fonni-Desulo che ...

Maltempo : corpo nel Mincio - forse è di un uomo scomparso sette giorni fa : Potrebbe essere dell’operaio agricolo romeno di 23 anni, scomparso nelle acque del canale Diversivo del Mincio una settimana fa a Pozzolo, nel Mantovano, il corpo riaffiorato e recuperato oggi nello sesso canale in localita’ Marengo, a pochi chilometri di distanza da dove il giovane era scomparso dopo essere finito in acqua su un’auto assieme a quattro connazionali, che erano riusciti a mettersi in salvo. I cinque avevano ...

Maltempo - grandine e vento nel Veronese : danni alle coltivazioni : Il Codive, Consorzio per l’assicurazione agevolata in agricoltura, ha reso noto che si è registrata grandine e vento forte su buona parte della provincia di Verona. Intense precipitazioni e raffiche sono state segnalate sul lago di Garda, a Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco e Garda. grandine a Sommacampagna Peschiera, Lazise, Custoza. La zona più colpita risulta essere Isola della Scala (Verona), dove la grandinata ha provocato pesanti ...

Maltempo - operaio ferito nel Bergamasco mentre riparava un guasto : Maltempo, operaio ferito nel Bergamasco mentre riparava un guasto Un tecnico Enel è rimasto schiacciato contro una barriera di ferro a Bratto durante la tempesta di ieri sera. Stava scaricando generatori da un camion per riparare un guasto alla linea. Uno dei macchinari è scivolato colpendolo. L’uomo è ricoverato in gravi ...

Maltempo - due morti nel bresciano : pescatori travolti da un albero : Due uomini hanno perso la vita in provincia di Brescia, precisamente a Urago d'Oglio. Le due vittime, secondo quanto accertato da una prima ricostruzione dell'accaduto, molto probabilmente sono state travolte da alcuni alberi di alto fusto, improvvisamente crollati a causa del cattivo tempo che a partire dalla serata di ieri, sabato 11 maggio, si è abbattuto su gran parte del territorio bresciano. Si tratta di due pescatori quarantenni, entrambi ...

Maltempo Lombardia : tecnico Enel schiacciato contro barriera di ferro : Un tecnico dell’Enel, che stava riparando un guasto causato dal Maltempo, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale a Bergamo e ricoverato in gravi condizioni: il 47enne stava cercando di riparare un guasto causato dalla tempesta quando è rimasto schiacciato contro una barriera di ferro. L’incidente è avvenuto a Bratto (Bergamo) dove stava scaricando dei generatori da un camion: uno di questi è scivolato dal mezzo e lo ha ...

