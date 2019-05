Mimmo Lucano alla Sapienza tra gli applausi <br> Forza Nuova : "Nemico dell’Italia" : Due cortei contrapposti a Roma per Mimmo Lucano. Il sindaco indagato e sospeso dalle sue funzioni oggi ha parlato alla Sapienza della sua Riace. Un modello di accoglienza e integrazione dei migranti messo in discussione dall’inchiesta Xenia della procura di Locri (RC) che ha ottenuto il rinvio a giudizio di Lucano per le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, attraverso matrimoni di comodo, e abuso d’ufficio.Un presidio di ...

Mimmo Lucano accolto da cori e applausi al suo arrivo alla Sapienza : L’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è arrivato all’università La Sapienza per intervenire a un seminario sul tema dell’accoglienza all’università. È stato accolto da un lungo applauso e dal coro ’Siamo tutti Mimmo Lucano” levatosi dal presidio degli studenti antifascisti. È stracolma l’Aula Uno della Facoltà di Lettere della Sapienza, dove è ...

Lucano alla Sapienza : "Riace spopolata" : 15.45 "La nostra iniziativa"a Riace "riguarda un contesto particolare, aree interne della Calabria che si sono spopolate", ha detto Mimmo Lucano agli studenti davanti alla Sapienza, a Roma,accolto da applausi e cori di sostegno. Chi è contrario a questa manifestazione,continua Lucano,pensa che io sia un sindaco "che vuole riempire i borghi calabresi con coloni africani,che promuovo una sostituzione etnica". "Non conoscono Riace, non conoscono ...

Antifascisti con Lucano alla Sapienza. Sit-in a favore del Sindaco di Riace e contro Forza Nuova : “Così come il 25 aprile siamo stati a Porta San Paolo con tutti gli Antifascisti per ricordare chi ha lottato contro il fascismo per affermare la libertà di tutti fondamento di una informazione indipendente, oggi saremo alla Sapienza per difendere la libertà che qualcuno vorrebbe calpestare impedendo di parlare a Mimmo Lucano facendo violenza alla libertà di espressione”. Lo scrive la Rete No ...

Forza Nuova : “Impediremo lezione di Lucano alla Sapienza” : Un comizio di Forza Nuova per "impedire la lezione del sindaco Mimmo Lucano". In nome della guerra alla "sostituzione etnica" e al "business dell'accoglienza", il movimento di estrema destra annuncia dure proteste per lunedi' prossimo davanti all'Universita' La Sapienza di Roma, dove il sindaco di Riace, attualmente sospeso per un'inchiesta della magistratura a suo carico - parlera' agli studenti dell'esperienza nella sua citta' e del "cammino ...

