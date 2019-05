La procura generale di Milano ha chiesto un anno e un mese di carcere per il sindaco

Cucchi - la procura generale chiede la prescrizione del reato per i medici : “Ma è una sconfitta per la giustizia” : “Questo processo dovrà concludersi con una declaratoria di prescrizione del reato, ma è una sconfitta della giustizia“. Con queste parole, del Procuratore generale Mario Remus, potrebbe finire il procedimento per omicidio colposo a carico di cinque medici dell’ospedale Sandro Pertini per la morte di Stefano Cucchi. La Procura generale ha infatti chiesto alla Corte d’Assise d’Appello la non procedibilità per ...

Nove anni per l’ex ministro Mannino. procuratore generale di Palermo. "Ha provato a fermare la strategia stragista di Cosa nostra" : Roberto Chifari Chiesti Nove anni per l’ex ministro Calogero Mannino. Avrebbe avuto un ruolo chiave nella trattativa Stato-Mafia La pena a Nove anni di carcere è stata chiesta dalla Procura generale di Palermo nei confronti dell'ex ministro Calogero Mannino nel processo stralcio d'Appello per la cosiddetta trattativa tra Stato e mafia che lo vede imputato per minaccia a corpo politico dello Stato. "Le acquisizioni probatorie ...

Rod Rosenstein - vice-procuratore generale degli Stati Uniti - ha detto che si dimetterà a maggio : Il vice-procuratore generale degli Stati Uniti, Rod J. Rosenstein, ha annunciato che si dimetterà a metà maggio. L’amministrazione del presidente Donald Trump ha fatto sapere che Rosenstein sarà sostituito dall’attuale vice-segretario ai Trasporti, Jeffrey A. Rosen. Le dimissioni di Rosenstein

Il procuratore generale di New York ha aperto un’indagine nei confronti di Facebook : Il procuratore generale di New York, Letitia James, ha annunciato l’apertura di un’indagine nei confronti di Facebook per avere raccolto gli indirizzi email dei contatti di almeno 1,5 milioni di suoi iscritti. Secondo James, negli ultimi tempi: “Facebook ha dimostrato

Caso Acerbi – La procura generale fa la cifra - il Milan patteggia la multa ai danni di Kessiè e Bakayoko : Il Milan ha patteggiato la multa inflitta dalla Procura Federale per il gesto di Franck Kessiè e Tiemoue Bakayoko ai danni di Francesco Acerbi La Procura Federale ha stabilito l’ammontare della multa ai danni del Milan, di Franck Kessiè e di Tiemoue Bakayoko per il gesto compiuto dai due calciatori ai danni di Francesco Acerbi. I rossoneri, che avevano mostrato la maglia del difensore della Lazio al termine del match, saranno ...

Il procuratore generale degli Stati Uniti ha parlato con i giornalisti del rapporto Mueller - che sarà diffuso alle 17 ora italiana : Il procuratore generale statunitense William Barr ha parlato del "rapporto Mueller" " il documento conclusivo delle indagini sulle interferenze russe nella politica americana, le presunte complicità del comitato Trump e i presunti tentativi del presidente Trump di ostacolare la giustizia " durante una conferenza stampa, poche ore prima della sua ...

procura generale su Fabrizio Corona : “Resti in carcere stop affidamento terapeutico” : La Procura Generale si pronuncia su Fabrizio Corona, l’ordine è quello di far rimanere in carcere Corona La Procura Generale di Milano ha chiesto che Fabrizio Corona resti in carcere nell’udienza di oggi del Tribunale di Sorveglianza di Milano sulla revoca dell’affidamento terapeutico per Fabrizio Corona. L’agente fotografico, tornato in carcere il 25 marzo scorso su decisione del … Continue reading Procura Generale ...

Corte penale dell’Aja - gli Usa revocano il visto al procuratore generale Bensouda : Washington ha revocato il visto di ingresso al procuratore della Corte penale internazionale dell’Aja, la gambiana Fatou Bensouda. “Possiamo confermare che le autorità Usa hanno revocato il visto del procuratore per l’ingresso negli Stati Uniti – scrive dopo molteplici richieste l’Ufficio del procuratore al IlFattoQuotidiano.it – Secondo gli accordi, ciò non riguarderà i viaggi alle Nazioni Unite, comprese le regolari riunioni ...

Strage di Bologna - la procura generale : “In un video di un turista in stazione c’è un uomo che somiglia a Paolo Bellini” : Un fotogramma che compare in un filmato amatoriale Super 8 girato da un turista tedesco. Potrebbe arrivare da qui un pezzo importante della verità sulla Strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, dove morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite. Secondo la procura generale, infatti, c’è una “spiccata somiglianza” fra una persona immortalata quella mattina nei pressi del primo binario poco dopo l’esplosione e Paolo ...