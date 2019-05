Krajewski | l' elemosiniere del Papa | Pago io per i bambimi

huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) “Lì dentro ci sono 500 persone, 100 bambini, senza elettricità da sei giorni: bisognava aiutarli”. Il cardinale polacco Konrad, l’del, spiega a Il Corriere della Sera le ragioni che lo hanno portato a rompere i sigilli in via Statilia, a Roma - dove c’è un palazzo occupato da anni - e a riattaccare l’elettricità.risponde al vicepremier Matteo Salvini, che lo ha esortato a pagare i 300mila euro di bollette arretrate dello stabile.“Da questo momento, da quando è stato riattaccato il contatore,io, non c’è problema. Non voglio che diventi una cosa politica, io faccio l’e mi preoccupo dei poveri, di quelle famiglie, dei bambini. Intanto, hanno luce e acqua calda, finalmente. Adesso tutto dipende dal Comune, aspettiamo ...

