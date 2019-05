Clamoroso Palermo! Arriva la stangata | rosanero in Serie C!

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) E’ta la decisione sul Palermo, ed è unapazzesca e clamorosa. Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il cluball’ultimo posto del campionato diB della stagione sportiva in corso. La società è stata sanzionata per unadi irregolarità gestionali da parte di alcuni ex dirigenti. L’organismo ha dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti di Maurizio Zamparini, all’epoca dei fatti presidente del consiglio di Amministrazione del Palermo, mentre ha inflitto 5 anni di inibizione con preclusione ad Anastasio Morosi e 2 anni di inibizione a Giovanni Giammarva, rispettivamente presidente del Collegio sindacale e presidente del consiglio di amministrazione della società.L'articololainC! sembra essere ...

