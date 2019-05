Barbara De Santi Uomini e Donne | come procede con Marco? | Trono Over

Trono Over - Barbara De Santi smaschera Armando : la segnalazione : Barbara De Santi del Trono Over mette nei guai Armando Incarnato: la rivelazione E’ da poco finita una nuova puntata del Trono Over. Una puntata costellata da polemiche e segnalazioni che hanno messo nei guai alcuni protagonisti del dating. Di cosa si tratta? Armando ha rivelato che Michele Loprieno avrebbe una relazione al di fuori del programma. Ma non è finita qua perchè successivamente è intervenuta anche Barbara De Santi, la quale ha ...

Diretta Uomini e Donne : scontro tra Gemma Galgani e Barbara De Santi sui ritocchi estetici : Nuova settimana con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Come di consueto a dare il via saranno i protagonisti del Trono Over, in particolar modo Gemma Galgani. Dopo l'inganno ricevuto settimana scorsa dal suo baby corteggiatore Fabrizio Cilli (l’uomo ha finto di voler corteggiare la donna solo per ottenere visibilità televisiva ndr), la dama torinese torna a mettersi “in carreggiata”; ma per scoprire cosa accadrà, ...

Trono Over - Simona aggredita da Barbara De Santi : interviene Sperti : Simona del Trono Over attacca Barbara: Gianni Sperti difende la De Santi L’inizio della puntata odierna del Trono Over è stato accesissimo. Difatti Barbara De Santi è stata aggredita da Simona di Uomini e Donne. Il motivo? L’ha attaccata per una sua foto pubblicata su instagram, asserendo che dovrebbe vergognarsi. Una dichiarazione che ha fatto infuriare Barbara De Santi, la quale l’ha aggredita, arrivando a strapparle il ...

Uomini e Donne - Barbara de Santi litiga con Simona e reagisce ad un insulto (VIDEO) : L'apertura della puntata di Uomini e Donne over di oggi, venerdì 26 aprile 2019 riprende dal caso aperto ieri tra Barbara de Santi e Stefano Pastore. La dama sembra voler allontanarsi dal cavaliere dopo i sospetti nati su un presunto avvicinamento ad un'altra delle Donne nel parterre che spera nel 'cambio di rotta' di Stefano - nonostante dei trascorsi non proprio idilliaci - la persona in questione è Simona.Quest'ultima chiamata in causa, ...

Barbara DE SANTI E STEFANO PASTORE/ Video Uomini e donne : 'sei arrogante e...' : BARBARA De SANTI e STEFANO PASTORE, Video Uomini e donne: 'Conoscenza già finita!', ecco la discussione in onda nella puntata di oggi

Barbara D'Urso ospita Alba Parietti dopo le pesanti offese : 'Rimango basita ma volo alto' : Ieri sera, in prime-time su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata della trasmissione "Live-Non è la D'Urso", il talk-show serale condotto dalla presentatrice partenopea, la quale ha invitato in trasmissione anche Alba Parietti, protagonista di un "uno contro tutti" con Vittorio Sgarbi. Il confronto più atteso era sicuramente quello tra la Parietti e la padrona di casa di "Live", visto che in passato la showgirl torinese aveva rilasciato ...

Uomini e donne : Cristian D'Onofrio attratto da Valentina Autiero e Barbara De Santi : Il ritorno di Cristian D'Onofrio a Uomini e donne ha scatenato la curiosità dei fan del programma nelle puntate recentemente trasmesse su Canale 5. L'ex corteggiatore di Claudia Montanarini, per evidenti ragioni anagrafiche, ha fatto la sua apparizione nel parterre maschile del Trono Over per rimettersi in gioco in amore. L'uomo ha raccontato di avere una convivenza alle spalle e diverse esperienze sentimentali, ma di essere oggi di nuovo alla ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso e la bestemmia di Morgan : le parole pesantissime della conduttrice : È il caso televisivo del giorno, la presunta bestemmia di Morgan a Live-Non è la D'Urso, il programma in prima serata del mercoledì sera di Canale 5. Ha o non ha bestemmiato? E Barbara D'Urso lo ha sentito, come insinuano le male lingue, e ha fatto finta di niente? I puntini sulle proverbiali "i", o

Pomeriggio 5 - Barbara d'Urso e la bomba sul Grande Fratello : quattro nomi pesantissimi : Barbara d’Urso ha presentato nel corso della puntata di Pomeriggio 5 i primi 4 aspiranti concorrenti della sedicesima edizione di Grande Fratello, al via lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. La conduttrice è sempre lei, Barbara d'Urso, padrona di casa anche di Live Non è la d'Urso e di Dome

Barbara De Santi attacca Armando Incarnato : è scontro al Trono Over : Trono Over: Barbara De Santi e Armando Incarnato ai ferri corti Quest’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne è stata pregna di colpi di scena e di tantissime polemiche. E ad aver dato oggi vita a un furioso scontro sono stati Barbara De Santi e Armando Incarnato. Qual è stato il motivo del contendere? In pratica il cavaliere ha scaricato senza troppi convenevoli Roberta Di Padua, usando parole non proprio carine. Motivo per cui è ...

Uomini e Donne Over - Barbara De Santi : Roberto ha già un’altra : Trono Over: Roberto Acurzio dimentica Barbara De Santi con un’altra dama Quel che è sicuro a Uomini e Donne è che una relazione non dura mai per sempre nella mente del cavaliere o della dama interessati; a meno che di nome non si faccia Gemma Galgani. Tolto questo sembra che Roberto Acurzio abbia dimenticato Barbara De Santi con un’altra dama. Infatti come si può ben vedere dal profilo Instagram di Rosa Lama (ex corteggiatrice di ...

Uomini e Donne - Barbara De Santi : "Roberto Acurzio? Gesto eclatante davanti a tutti per farmi tornare sui miei passi" : Barbara De Santi, nel corso delle ultime registrazioni, ha interrotto bruscamente la relazione con Roberto Acurzio, reo, a suo dire, di non averla difesa dai peSanti attacchi del parterre maschile. Al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, la dama ha spiegato, una volta per tutte, come sono andate le cose dentro e fuori dal contesto televisivo: Roberto è un dentista e quindi ha una professione di un certo livello e ...

U&D Over - Barbara De Santi mette una mano davanti alla bocca di Gemma Galgani : Gemma Galgani, la nota dama torinese del dating show di Canale 5 Uomini e Donne, è stata protagonista della prima puntata settimanale del popolare programma di Maria De Filippi. Durante la puntata in onda ieri, oltre ad aver avuto un acceso confronto con Rocco Fredella, la dama ha avuto uno scontro fisico con la collega Barbara De Santi. L'ex compagna di Giorgio Manetti, si sa, riceve da sempre veri e propri attacchi frontali, diventando vittima ...

Uomini e Donne Over : Barbara De Santi chiude con Roberto - che va via : Trono Over Uomini e Donne: è finita tra Barbara e Roberto Non solo Gemma Galgani può fregiarsi di veterna del Trono Over visto che all’interno del programma è presente ancora Barbara De Santi, che tanto ha divertito il pubblico nel corso delle precedenti edizioni. Le due non si sono mai potute sopportare, ma quest’oggi non si è assistito a un loro scontro bensì alla fine della storia tra Barbara e Roberto dopo alcuni mesi di fitta ...