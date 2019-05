Rebus Pochettino va via o resta?

lanotiziasportiva

(Di domenica 12 maggio 2019) Calciomercato Tottenham, attese novità dopo la finale di Champions League sul futuro di Mauricio, ora ambito dalle grandi big europee.CALCIOMERCATO / TOTTENHAM /– Dopo la strepitosa impresa con l’Ajax e la conquista della finale di Champions League cosa farà, adesso, Mauricio? E’ unil futuro del tecnico argentino al Tottenham, sopratutto dopo le sue parole nella conferenza di ieri alla vigilia della sfida con l’Everton. Parole che non lasciano buone speranze ai tifosi degli Spurs. La sensazione è che possa lasciare il Tottenham dopo 5 stagioni e averlo riportato ai vertici del calcio inglese ed europeo se in estate il club non dovesse potenziare la propria rosa con massicci investimenti. Malgrado un contratto che scadrà nel 2023.E’ dall’estate del 2018 che la rosa è rimasta invariata, senza nessun acquisto ...

fantagazzetta : Panchina Juve, rebus indecifrabile: lontani Conte e Guardiola, Deschamps più di Pochettino, ma Allegri...… -