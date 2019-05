Pole con nuovo record in Spagna Le strategie per la gara

«Ballando con le Stelle 2019» : Raimondo Todaro contro tutti. E la Polemica degenera : Ballando con le Stelle 2019, la garaBallando con le Stelle 2019, la garaBallando con le Stelle 2019, la garaBallando con le Stelle 2019, la garaBallando con le Stelle 2019, la garaBallando con le Stelle 2019, la garaBallando con le Stelle 2019, la garaBallando con le Stelle 2019, la garaBallando con le Stelle 2019, la garaBallando con le Stelle 2019, la garaBallando con le Stelle 2019, la garaBallando con le Stelle 2019, la garaBallando con le ...

Formula 1 : Gp Spagna. super Bottas firma la terza Pole position consecutiva : terza pole position consecutiva per Valtteri Bottas. Il finnico della Mercedes domina le qualifiche del GP di Spagna

Che… Bottas per Hamilton in Spagna! Terza Pole consecutiva per Valtteri : altro che ‘nascondino’ per la Ferrari : Valtteri Bottas demolisce Lewis Hamilton: il finlandese della Mercedes in pole position al Gp di Spagna Il Gp di Spagna è finalmente entrato nel vivo: dopo le tre sessioni di prove libere, dominate dalle Mercedes, i piloti sono tornati in pista per le qualifiche sul circuito di Barcellona. I tifosi Ferrari hanno atteso con ansia le qualifiche del Gp di Spagna per capire se i piloti del Cavallino hanno giocato a nascondino durante le prove ...

Verona - 22enne naPoletano muore in un incidente : schianto fatale contro guard rail : Un terribile incidente stradale in provincia di Verona ha causato la morte di un giovane. Si tratta di Giovanni Ronda, ventiduenne originario di Napoli che ha perso la vita a Salionze, frazione di Valeggio Sul Mincio. Il ragazzo si è schiantato con la sua vettura contro un guard rail, e in seguito all'impatto l'automobile è stata letteralmente tranciata dal dispositivo, non lasciando scampo al ragazzo. Stando a quanto riportato da "Brescia ...

Sampdoria - Marco Giampaolo contro Polemiche e dietrologie : “giocheremo al massimo per la maglia” : Sampdoria, Marco Giampaolo non vuole cali di tensione tra i suoi uomini nonostante la stagione sia di fatto già terminata “Lo spirito con il quale affrontare questo finale deve essere quello giusto, quello di sempre. Così è stato domenica scorsa, così deve essere la prossima. I principi che ci devono guidare sono il rispetto per maglia, tifosi, immagine“. Nessun calo di tensione nelle ultime 3 sfide di campionato, è quiello che ...

LIVE Superbike - GP Italia Imola 2019 in DIRETTA : superPole e gara-1 in tempo reale - tutti contro Bautista : Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della superpole e della gara-1 del GP di Imola di Superbike. Sul tracciato Italiano, lo spagnolo Bautista e la sua splendida Ducati vogliono continuare a dominare il Mondiale dopo un avvio strabiliante, coronato da 11 successi in altrettante gare, record assoluto per quanto riguarda la categoria. Il principale rivale del Team di Borgo Panigale è sicuramente il britannico della Kawasaki ...

I piani di Jeff Bezos : “Con Blue Moon creeremo una presenza umana permanente sulla Luna e poPoleremo lo spazio per proteggere la Terra” : Jeff Bezos ha svelato un nuovo grande modulo Lunare creato dalla sua società Blue Origin. Chiamato Blue Moon, il modulo è progettato per portare carichi di una varietà di tipi e dimensioni sulla superficie della Luna con l’obiettivo di creare quella che la società chiama una “presenza umana duratura” sul satellite. “Questo è un veicolo incredibile e andrà sulla Luna”, ha dichiarato Bezos ad un evento a Washington. Negli ultimi anni, Blue Origin ...

Terminato con cena Polemica ‘assedio’ Casal Bruciato a famiglia rom : Roma – Gli Omerovic sono in casa, oggi non c’e’ alcun capannello di cittadini, i giornalisti sono pochi, la Polizia c’e’ ma a ranghi ridotti. A Roma sembra quasi non sia successo nulla a Casal Bruciato. L’assedio alla famiglia rom sembra Terminato. L’ultimo episodio da segnalare, e’ la cena organizzata ieri sera nel cortile condominiale da alcuni residenti del palazzo di via Satta, dove da ...

Terminata con cena Polemica ‘assedio’ Casal Bruciato a famiglia rom : Roma – Gli Omerovic sono in casa, oggi non c’e’ alcun capannello di cittadini, i giornalisti sono pochi, la Polizia c’e’ ma a ranghi ridotti. A Roma sembra quasi non sia successo nulla a Casal Bruciato. L’assedio alla famiglia rom sembra terminato. L’ultimo episodio da segnalare, e’ la cena organizzata ieri sera nel cortile condominiale da alcuni residenti del palazzo di via Satta, dove da ...

Steven Spielberg lascia Bull 4 - l’addio sulla scia del #MeToo? Rinnovo con Polemiche per la serie con Michael Weatherly : Il Rinnovo della serie da parte di CBS, con la conferma che Bull 4 ci sarà nonostante le polemiche intorno al suo protagonista, ha avuto uno strascico pesante: la rete ha rinnovato il procedural con Michael Weatherly per la quarta stagione, ma il produttore esecutivo Steven Spielberg ha rescisso il contratto con la produzione e non sarà più alla guida creativa della serie. Il passo indietro del celebre cineasta arriva presumibilmente sulla ...

Esclusa Altaforte dal Salone del libro : 'Andremo per vie legali'. Kermesse al via con Polemiche - : ... 'non e' una rivalsa nei confronti di Salvini, e' una scelta a protezione e tutela del Salone del libro di Torino e del nostro Paese', mentre Chiamparino ha parlato di 'scelta politica ed etica, che ...

Esclusa Altaforte dal Salone del libro : “Andremo per vie legali”. Kermesse al via con Polemiche : La casa editrice Altaforte non c'e'. Il suo stand è stato completamente smantellato al Salone del libro . Vicino allo stand del ministero della Difesa e' rimasta soltanto la sagoma dello stand della casa editrice vicina a Casa Pound al centro delle polemiche. Ma domina ugualmente l'apertura del Salone del libro di Torino con le polemiche che continuano a infuriare e che sono state alimentate anche dalle parole del ministro dell'Interno, Matteo ...

Commedie in salsa naPoletana con Arena e Buccirosso : Napule è, questa settimana a Milano, Lello Arena e Carlo Buccirosso, interpreti con quell'imprinting attoriale anche quando interpretano spettacoli dal 'sapore' molto poco partenopeo. Come nel caso ...

Marina militare soccorre 40 migranti<br> Salvini Polemizza con Trenta : Matteo Salvini oggi ha dato la notizia di una nave della Marina militare italiana che ha salvato 40 persone, ma lo ha fatto in acque libiche e per questo è molto arrabbiato e continuerà a negare un porto sicuro in Italia, a costo di aprire un altro "Caso Diciotti". Salvini oggi infatti ha detto:"C'è una nave della Marina militare che in acque libiche ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do. Perché in acque libiche? Peraltro pattugliate ...