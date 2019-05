Intel e la serie Project Athena

Intel : primi leak della serie 10.000 : Alcuni rumor, diffusi nella scorsa settimana, hanno fatto parlare il mondo dell’informatica mostrando i dati della serie 10.000 marchiata Intel. Intel Ice Lake G In uno dei nostri articoli avevamo parlato della nuova serie 9000 disegnata per i portatili, vedendo come protagonisti i nuovi i9 e la tecnologia 14nm++. La serie 10000, secondo i dati attualmente emersi, raggiungerà i 10nm e si distanzierà dalle precedenti architetture. Le CPU della ...

Intel : la nuova serie per i portatili da gaming : La nona generazione di Intel ha portato prodotti adatti a tutti gli usi, prestando particolare attenzione alle CPU per il gaming su portatile. Intel Core 9th Gen Il modello che ha colpito maggiormente gli utenti è stato il nuovo Intel Core i9-9980HK: 8 core e 16 thread con frequenza 2.4-5 GHz. Prodotto di punta per il mercato dei portati da gaming: assicurando prestazioni elevate e tanto altro. Il prodotto si basa su architettura della tipologia ...