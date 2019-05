Francesca De André e Giorgio | Roxy svela la verità a Domenica Live

Grande Fratello - per Francesca De Andrè si mette malissimo : "Fa le marchette e ruba" - accusa terrificante : Sempre al centro delle polemiche. Si parla di Francesca De Andrè, protagonista del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. La scorsa settimana, Sabrina, un'amica di Mila Suarez, aveva annunciato di volerla denunciare, accusandola di bullismo. Oggi, domenica 12 maggio, Sab

Francesca De André - la verità di Roxy : “Con il fidanzato solo per lavoro” : Grande Fratello, la verità di Roxy a Domenica Live: ecco perché lei e il fidanzato di Francesca De André sono stati paparazzati insieme A Domenica Live oggi Barbara d’Urso ha avuto modo di conoscere e intervistare Roxy, la ragazza paparazzata insieme al fidanzato di Francesca De André e accusata di essere la presunta amante di […] L'articolo Francesca De André, la verità di Roxy: “Con il fidanzato solo per lavoro” ...

Grande fratello - Francesca De Andrè brutalizza Mila Suarez : "Cretina - 'a scimmia!" : Scontro durissimo durante la notte al Grande fratello, dove Francesca De Andrè ha insultato e aggredito la modella Mila Suarez, dopo giorni di tensioni e gelosie. Tra le due non c'è mai stata particolare simpatia, vuoi perché la De Andrè è molto amica di Alex Belli, ex della Suarez, vuoi perché la m

Grande Fratello : pesanti insulti da parte di Francesca De Andrè verso Mila Suarez. Interviene anche la Vignali. Leggi cosa é accaduto : Poco fa al Grande Fratello c’è stata una violenta lite tra Francesca De Andrè e Mila Suarez. “Brutta cretina che ti infili nel letto degli uomini dal secondo giorno. – ha detto Francesca De Andrè... L'articolo Grande Fratello: pesanti insulti da parte di Francesca De Andrè verso Mila Suarez. Interviene anche la Vignali. Leggi cosa é accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chi è Rosi Zamboni? L’influencer presunta amante di Giorgio Tambellini - fidanzato di Francesca De Andrè [GALLERY] : Rosi Zamboni: chi è la presunta amante di Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè? Si chiama Rosi Zamboni la presunta amante di Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè, concorrente del Grande Fratello 2019. I due sono stati pizzicati insieme in atteggiamenti intimi, ma il fidanzato della nipote di Fabrizio avrebbe assicurato che non si è mai trovato sola con lei e che sono sempre stati in compagnia di altri ...

Grande Fratello – Chi è Giorgio Tambellini? Il fidanzato di Francesca De Andrè accusato di tradimento [GALLERY] : Chi è Giorgio Tamellini? Il fidanzato di Francesca De Andrè accusato di tradimento durante la partecipazione della sua donna al Grande Fratello Da giorni ormai non si fa altro che parlare di quanto accaduto al Grande Fratello: Francesca De Andrè è venuta a sapere che il fidanzato l’ha tradita mentre lei sta partecipando al famoso reality. Alla figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio sono state mostrate delle foto dove il suo Giorgio ...

Grande Fratello - il dramma di Francesca De Andrè : la busta-choc consegnata a Barbara D'Urso : Una nuova busta choc arrivata a Pomeriggio 5 nella puntata di venerdì 10 maggio, al centro le nuove foto del presunto tradimento subito da Francesca De Andrè, impegnata all'interno della casa del Grande Fratello. Nella puntata in onda su Canale 5, Barbara D'Urso ha spiegato che il contenuto della bu

GF16 - Francesca De Andrè in crisi per Gennaro - scoppia in lacrime : Grande Fratello, Francesca De Andrè in crisi per Gennaro Lillio, la sua situazione confusa la fa scoppiare in lacrime Gennaro e Francesca de Andrè cercano di far fronte alle difficoltà che stanno correndo nel loro legame in questa settimana dopo la visione delle foto in cui il fidanzato della concorrente, Giorgio Tambellini, compare in compagnia dell’influencer … Continue reading GF16, Francesca De Andrè in crisi per Gennaro, scoppia ...

Grande Fratello 16 - Gennaro rincuora Francesca de Andrè : "Ti voglio bene e vorrei vederti felice" : Gennaro e Francesca de Andrè cercano di far fronte alle difficoltà che stanno correndo nel loro legame in questa settimana dopo la visione delle foto in cui il fidanzato della concorrente, Giorgio Tambellini, compare in compagnia dell'influencer Rosi Zamboni a pochi passi dalla casa nella quale la gieffina e l'uomo convivono.E' evidente che il bel napoletano e Francesca abbiano trovato una certa intesa e soprattutto un'attrazione. Ma la ...

Grande Fratello 16 - Francesca De André sempre più vicina a Gennaro : "Non posso andare oltre - devo capire che situazione ho fuori" : Nella casa del Grande Fratello 16, Francesca De André si sta legando sempre di più a Gennaro Lillio, come abbiamo visto durante il daytime andato in onda oggi su Canale 5. Nel confessionale, Francesca ha ammesso di essere in confusione, avvertendo la necessità di chiarire il prima possibile la propria situazione sentimentale, soprattutto dopo aver visto le foto ritraenti il fidanzato Giorgio in compagnia di un'altra ragazza davanti alla ...

Francesca de André e Gennaro Lillo si coccolano sotto le coperte : Si fa sempre più intricata la situazione di Francesca De André e Gennaro Lillio nella casa del Grande Fratello 16. I due, che si sono dichiarati amici, pare si siano concessi delle coccole sotto le ...