Così si potrà raggiungere Alpha Centauri in 20 anni

romadailynews

(Di domenica 12 maggio 2019) La notizia che si è divulgata in queste ore ha dell’incredibile: il poterun latro sistema solare in appena 20! Per quanto strano sembrerebbe scientificamente possibile infatti degli scienziati hanno creato un piccolo velivolo, noto come wafercraft, con l’intenzione di spingerlo nello spazio con i laser e saperne di più su ciò che è fuori dall’universo. Uno SPACECRAFTpiccolo da poter essere inserito nel palmo della mano, e questo oggetto potrebbe essere il primo aun altro sistema stellare in meno di 20. Questa minuscola “navicella” spaziale è stata progettata da degli ingegneri dell’Università della California, Santa Barbara e pesa tanto quanto un pezzo di chewing gum. Ha avuto il suo primo volo di prova ad aprile e ha volato a più di 100.000 piedi, riuscendo a scattare 4.000 foto della Terra. Questa nuova scoperta scientifica ...

robertosaviano : Il #MinistroDellaMalaVita esulta perché la #MareJonio, imbarcazione di @RescueMed, non potrà più salvare vite umane… - antoniospadaro : #EuropeDay - La Civiltà Cattolica nel feb­braio 1930 esprimeva così questa consapevolezza: «Si potrà discutere a lu… - thewaterflea : RT @Bob_Capperman: @GiancarloDeRisi Ma cosa ha fatto di bene per la comunità questo uomo? In che cosa potrà essere ricordato ai posteri? Po… -