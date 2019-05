Ballando con le stelle 2019 | Suor Cristina balla un tango – 11 maggio VIDEO

dituttounpop

(Di domenica 12 maggio 2019)con Lenella settima puntataunin coppia con Stefano Oradei (). Nella puntata di ieri dicon le(qui gli ascolti) in onda ogni sabato alle 20:40 circa,si fa forza dopo i complimenti ricevuti la settimana precedente, quando hato in coppia con Stefano Oradei del Team Oradei, composto da anche da Giulia Antonelli e Jessica De Bona. Clicca qui per vedere Alessandro Del Piero nella veste di ballerino per una notte. Per chi si fosse perso la polemica, in soldoni Ivan Zazzaroni e gli altri giudici hanno sempre contestato ail fatto di nonre in coppia con Oradei, secondo Zazzaroni laa non starebbe partecipando a. La situazione si è risolta settimana scorsa, quandohato un boogie in coppia con Oradei, con la felicità della giuria (potete vedere qui ...

milly_carlucci : Si parte dallo spareggio con Osvaldo e @VeeraKinnunen #ballandoconlestelle @Ballando_Rai - Ballando_Rai : Una grande prova questa sera per @SisterCristina che balla un #Tango con @StefanoOradei, @DeBonaJess e… - Ballando_Rai : Riuscirà ad arrivare in finale #AngeloRusso con questo #Foxtrot? Per loro CODICE 0?3?? #BallandoConLeStelle… -