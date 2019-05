Matrix 4 | Keanu Reeves tornerà a interpretare Neo?

Keanu Reeves guida ancora la moto di Matrix (e non solo) : La storia d'amore tra le moto e Keaunu Reeves dura da molti anni, anche da prima della sua memorabile interpretazione in Matrix Reloaded, dove è protagonista nel traffico con una splendida Ducati 998. Un mezzo che Reeves ancora possiede e che ama guidare, come ha raccontato ai nostri colleghi di GQ USA: «Questa moto è incredibile. È viscerale, vibra e suona come nessun'altra. È fantastico ricevere le sue sensazioni. guidarla mi aiuta a sgombrare ...