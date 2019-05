ilnapolista

(Di sabato 11 maggio 2019) Come avevamo preannunciato, l’afferesembra essere sempre di più il nuovo terreno di scontro tra dee Mino. Secondo quando riporta l’edizione odierna del Mattino, il calciatore sarebbe stato in visita a Napoli e in quell’occasione il padre diavrebbe incontrato mister Ancelotti. Ci sarebbero dunque tutti i presupposti perché l’affare vada in porto, nonostante i 40 milioni del cartellino chiesto dal PSV, anche il parere favorevole del calciatore, maa sorpresa unche il suo procuratore,, avrebbe già preso con il PSG. Il procuratore infatti, non avrebbe preso di buon occhio le dichiarazioni del presidente de, che non vuole rivedere le cifre dell’ingaggio di Insigne. L'articoloil-Deuncol PSG perilNapolista.

SSCNapoliNews : Continua il match Raiola-De Laurentiis: spunta un accordo col PSG per Lozano - napolista : Continua il match #Raiola -#DeLaurentiis : spunta un accordo col #PSG per #Lozano . Secondo il Mattino, il procurat… - apicella57 : RT @antogar78: 2 match point annullati ieri, 2 match point falliti oggi...il tennis è maledetto ma questo @rogerfederer che a 38 anni conti… -