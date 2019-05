Che Sventola! A Ciao Darwin la nuova madre natura è l'ex di Niccolò Bettarini

La Sander ha voluto spiegare che l'ingaggio al format di Canale 5 non ha rappresentato per lei un modo per mostrare la sola bellezza esteriore:"Grazie a tutti per i bei messaggi che ho ricevuto, grazie al team di ‘Ciao Darwin’ per avermi scelta tra tante belle donne. Questa esperienza non è stata soltanto mostrare il mio corpo, ma un insieme di cose.. Una sfida, andare oltre a qualsiasi blocco e paura mentale, può sembrare facile ma tutti noi abbiamo le nostre insicurezze e complessità".