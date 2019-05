Casting per la prossima edizione di ' Made in Sud' e per uno spot in ambito turistico

Casting per un film di Francesco Costabile e 'Avanti un altro' con Paolo Bonolis : Selezioni ancora aperte per la realizzazione del film dal titolo Terra di Pietre, diretto da Francesco Costabile e ambientato in Calabria. I prossimi Casting, finalizzati alla ricerca di giovani attori e attrici, si svolgeranno a breve a Cosenza e a Reggio Calabria. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di nuovi concorrenti per il noto programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis dal titolo Avanti un altro. Terra di ...

Casting per un programma TV su temi legali e per lo spot di un marchio di elettrodomestici : Sono attualmente in corso le selezioni di Corima TV, una nota casa di produzione televisiva, per la ricerca di protagonisti di puntata, uomini e donne maggiorenni, per una trasmissione in onda su rete nazionale tutta incentrata su questioni legali. Le riprese verranno poi effettuate a Roma. Presto partirà poi anche un vero e proprio Casting tour in tutta Italia. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di tre attori e tre attrici, ...

Casting per uno spot pubblicitario a Milano e uno spettacolo al Teatro San Raffaele a Roma : Casting aperti per un nuovo spot pubblicitario aziendale, da girarsi a Milano. Si cercano attori, attrici e comparse. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per uno spettacolo teatrale diretto da Pino Cormani e che andrà in scena al Teatro San Raffaele di Roma. Uno spot pubblicitario Per realizzare un interessante spot pubblicitario di tipo aziendale sono in corso le selezioni per la ricerca di varie figure. Le ...

Made in Sud - Casting aperti per la prossima edizione : Lunedì 13 maggio su Rai 2 in prima serata va in onda l'ultima puntata dell'edizione 2019 di Made in Sud, ma ci si sta già organizzando per la prossima edizione.prosegui la letturaMade in Sud, casting aperti per la prossima edizione pubblicato su TVBlog.it 10 maggio 2019 14:14.

Casting a Roma durante il Pigneto Film Festival e in Puglia per un corto di Manuel Lopez : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori disponibili a lavorare con alcuni registi nell'ambito del prossimo Pigneto Film Festival, che si terrà a Roma a partire dal 30 giugno per proseguire poi fino al 6 luglio. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici e di comparse di tutte le età per la realizzazione di uno short Film diretto dal regista Manuel Lopez e prodotto da Verardi Produzioni. Il ...

Casting per una fiction Rai e per uno spot aziendale : Sono attualmente in corso le selezioni, curate dall'agenzia di Casting Cineworld Roma, per trovare numerosi giovani, tutti comunque maggiorenni, di bellissima presenza e possibilmente con qualche precedente esperienza nel settore della moda, per la realizzazione di una nuova e importante fiction Rai. Le riprese verranno effettuate a breve. Sono inoltre aperte le selezioni di attori, attrici, modelli e modelle, per realizzare uno spot di una ...

Casting per un film di Netflix con Armie Hammer e Lily James e per una nuova App : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di comparse e controfigure per il remake di un film di Alfred Hitchcock, che verrà diretto da Ben Wheatley e le cui riprese verranno poi effettuate a Nizza. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attrici e doppiatrici per la realizzazione di una nuova App commerciale. Il remake di un importante film Per la realizzazione del remake del primo lungometraggio diretto da Alfred Hitchcock sono ...

Casting per la nuova stagione de 'I Delitti del Barlume' e 'L'Isola degli eroi' di BoingTV : Non mancano in questo periodo le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. Alcuni Casting sono attualmente ancora in corso per la nuova stagione della serie Tv di SKY dal titolo I Delitti del Barlume, prodotto da Palomar, e anche per il noto game show di BoingTV condotto da Lorenzo Baglioni e prodotto da Lucky Road Productions. I Delitti del Barlume Per la realizzazione della nuova stagione della seguitissima serie televisiva dal titolo ...

Casting di Cineworld Roma per due serie TV e dell'Aquafan per video pubblicitari : Sono attualmente aperti i Casting, a cura dell'agenzia Cineworld Roma, per la ricerca di varie figure per la realizzazione di due serie televisive. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di giovani ambosessi per realizzare la campagna pubblicitaria video per il 2019 del parco acquatico Aquafan di Riccione. Cineworld Roma La nota agenzia di Casting Cineworld Roma cerca per la realizzazione di una serie televisiva bambini di età ...

Casting per un film da girare a Napoli e per Magnolia Tv : Sono in corso le selezioni, a cura di Klab4 film, per realizzare un importante sceneggiato le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli. Sono inoltre aperti i Casting per vari programmi televisivi prodotti da Magnolia. Un nuovo film Per realizzare un nuovo film, Klab4 film cerca uomini di età compresa tra 18 e 60 anni, che abbiano una notevole dimestichezza con le arti marziali o con altri sport di combattimento. Tutti i candidati devono ...

Casting per una serie tv prodotta da Wildside e per il BoaBay di Rimini : Sono ancora aperte le selezioni di alcune figure per la realizzazione di una serie televisiva prodotta da Wildside e diretta dal noto regista Niccolò Ammaniti. Sono inoltre in corso i Casting per la ricerca di una ragazza in possesso di particolari abilità natatorie e comunicative per interpretare il ruolo di 'sirenetta' nel parco BoaBay di Rimini. Una serie televisiva Per la realizzazione di una importante serie televisiva prodotta dalla nota ...

Casting a Ragusa per la nuova serie di Niccolò Ammaniti : Casting a Ragusa sabato e domenica prossimi per la nuova serie di Niccolò Ammaniti della Wildside. Si cercano ragazzi dai 13 ai 17 anni

Casting Rai-Mediaset maggio 2019 : posizioni aperte e posti : Casting Rai-Mediaset maggio 2019: posizioni aperte e posti Casting Rai-Mediaset: continuano le ricerche di figure nuove da inserire nel mondo della tv. Per i residenti in Lombardia è aperta la possibilità di inviare la candidatura come figuranti per i Casting Mediaset tramite l’apposito sito internet di cui inseriamo di seguito il link. Tramite lo stesso link è possibile fare richiesta per intervenire come pubblico nelle trasmissioni ...

Casting per la nuova edizione di Italia's Got Talent e per uno short film da girare a Roma : Sono state fissate le date di alcune selezioni ufficiali per il programma televisivo Italia's Got Talent. A tale proposito, per il prossimo mese di giugno si terranno due giornate di Casting a Roma e due a Rimini. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per la ricerca di due attori per un interessante cortometraggio dal titolo C'eravamo tanto amati: Gianni vs Mario, le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente a Roma....Continua a leggere