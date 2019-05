Basket | Torino penalizzata di 8 punti per mancati pagamenti | retrocessa in A 2

Basket : Auxilium Torino retrocessa - confermato -8 penalizzazione : L'Auxilium Torino è retrocessa all'ultimo posto della serie A . Il consiglio federale della Fip ha infatti confermato, oggi, gli 8 punti di penalizzazione nel campionato in corso. La squadra torinese ...

Serie A Basket – Il Consiglio Federale penalizza Torino di 8 punti : è Serie A-2 matematica : Il Consiglio Federale ha ratificato la penalizzazione di 8 punti nella classifica di Serie A per Torino: è dunque matematica la retrocessione in Serie A-2 La notizia era nell’aria e adesso è arrivata anche l’ufficialità. Nelle ultime ore il Consiglio Federale ha ratificato la penalizzazione di 8 punti nell’attuale classifica di Sereie A alla Fiat Torino, condannando matematicamente la formazione piemontese alla ...

Basket - otto punti di penalità all'Auxilium Torino : addio Serie A : ROMA - Dopo la decisione della Lega Basket , arriva anche la matematica retrocessione dalla Serie A di Basket per l' Auxilium Torino : il Consiglio federale della Fip, " all'esito delle verifiche ...

Basket - Serie A 2019 : Torino penalizzata di 8 punti e retrocessa - Pistoia si salva : La decisione tanto attesa è arrivata: il Consiglio Federale della FIP ha deciso di infliggere otto punti di penalizzazione all’Auxilium Torino in seguito all’esito delle verifiche ispettive poste in essere dalla Com.Te.C. La società piemontese sprofonda così all’ultimo posto nella classifica del campionato in corso di Serie A e retrocede matematicamente. Tra l’altro il club era già stato escluso dal prossimo campionato in ...

Basket - precipita la situazione dell’Auxilium Torino : la cordata torinese fa un passo indietro mentre la ComTec chiede 8 punti di penalizzazione : Giorno dopo giorno, il baratro scavato dalla Fiat Auxilium Torino si fa sempre più grande. Non bastasse la richiesta della ComTec di penalizzare la società di otto punti nel campionato in essere, che verrà esaminata domani dal Consiglio Federale, a causa di ripetute irregolarità nei pagamenti IRPEF e INPS per quattro dei cinque bimestri tra marzo-aprile e novembre-dicembre 2018, adesso arriva la mazzata finale. Giovanni Paolo Terzolo, ideatore ...

Basket - Fiat Torino nel burrone : sarà penalizzata di 6 punti per irregolarità nei pagamenti dei contributi Irpef e Inps : In casa Fiat Auxilium Torino non fa in tempo a comparire un guaio che se ne aggiunge un altro. Non bastassero tutte le questioni causate dalla comparsa di Dmitry Gerasimenko nell’orbita della società, adesso arriva una mazzata difficile da digerire: le verifiche della ComTeC hanno evidenziato una situazione tale per cui, nel prossimo Consiglio Federale del 10 maggio, saranno chiesti 6 punti di penalizzazione. Ad essere sotto accusa dopo le ...

Basket - altri guai per la Fiat Torino : nessuna traccia dei bonifici di Gerasimenko : Non finiscono i guai per la Fiat Auxilium Torino. Dopo la mannaia calata dalla Lega Basket Serie A in forma di esclusione dalla stessa, il club piemontese si trova ora a dover fare i conti con le promesse non mantenute da Dmitry Gerasimenko all’atto dell’acquisizione delle proprie quote. Come afferma Giovanni Paolo Terzolo, fautore del progetto “Una Mole di canestri” con il quale si sta cercando di salvare il Basket a ...

Perché Torino è stata esclusa dalla Serie A di Basket : L'Auxilium Torino è stata esclusa dal prossimo campionato di Serie A. Lo ha deciso l'Assemblea della Lega basket estromettendo la società “per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega alla luce dell'ingresso nella nuova compagine societaria proprietaria del club torinese di Dimitry Gerasimenko, già proprietario della Pallacanestro Cantù sino al febbraio 2019”. La vicenda riguarda il precario futuro societario della squadra piemontese ...

Basket - la Lega Serie A esclude l’Auxilium Torino : L’Assemblea della Lega Basket di Serie A “ha deliberato la esclusione dalla LBA del club Auxilium Pallacanestro Torino. La decisione è stata adottata per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega alla luce dell’ingresso nella nuova compagine societaria proprietaria del club torinese di Dimitry Gerasimenko, già proprietario della Pallacanestro Cantù sino al febbraio 2019″. E’ […] L'articolo Basket, la ...

Basket - chi sostituirà l’espulsa Torino nella prossima Serie A : campionato a 17 squadre o ripescaggio? : La Lega Basket ha espulso l’Auxilium Torino dal suo organismo. La notizia è di ieri e ha sconvolto tutto l’ambiente cestistico, l’intervento economico del discusso magnate russo Dmitry Gerasimenko (già protagonista a Cantù) non è stato gradito dalle altre società che hanno deciso per l’espulsione del club piemontese dal massimo campionato della prossima stagione. Dunque Torino concluderà il campionato in corso (mancano ...

La Lega : "Torino via dal Basket di serie A" : Non c'è pace per l'Auxilium Fiat. Esclusa ieri pomeriggio dalla Lega basket. 'La decisione è stata adottata per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega alla luce dell'ingresso nella nuova ...

L’Auxilium Fiat Torino è stata esclusa dalla serie A di Basket : L’Auxilium Fiat Torino, la squadra di pallacanestro di Torino sponsorizzata dalla Fiat, è stata esclusa dalla Lega Basket di serie A per l’ingresso nella proprietà del club torinese di Dimitry Gerasimenko, che fino allo scorso febbraio era il proprietario della

Basket - la Fiat Torino terminerà la stagione in corso - ma non potrà iscriversi alla Serie A 2019-2020 : Saranno molto pesanti, per la Fiat Auxilium Torino, le conseguenze dell’estromissione dalla Lega Basket Serie A decisa oggi dall’Assemblea di quest’ultima. La società piemontese, infatti, potrà terminare la stagione sportiva in corso. Non c’è, infatti, alcun problema con le scadenze della FIP e neppure con quelle della ComTeC. L’esclusione dalla Lega Basket, però, le impedirà di prender parte all’annata ...

