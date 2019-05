Un governo che non governa

Bonino - che affondo al governo : 'Di Maio e Salvini? Due scamorze - inadeguati e arroganti' : Anche in vista dell'appuntamento delle elezioni Europee , che si terranno il 25 e il 26 maggio, la Bonino ha voluto ribadire come la politica del proprio partito sia radicalmente differente da quella ...

Zingaretti : "Polemiche Cannabis? Per distrarre. Italiani già pagano i danni della paralisi governo " : Il ministro Tria ha ammesso che, o loro aumenteranno l'iva o ci saranno dei tagli alla spesa pubblica perché la non gestione dell'economia ha provocato l'aumento del debito, ormai fuori controllo".

17 : 10 | Di Maio : "Mi auguro che il governo non rischi - ma la Lega è nervosa" : 09.05.2019 - Dopo le ultime polemiche tra M5s e Lega, Luigi Di Maio ha lanciato un messaggio a Matteo Salvini. "Mi auguro che la tenuta del governo non sia a rischio - ha detto -. Vedo la Lega un po' nervosa". Il vicepremier ha poi sottolineato come "dopo la vicenda Siri utilizzano qualsiasi argomento pur di coprire un caso che si poteva risolvere in tre giorni con le dimissioni del sottosegretario, invece ci sono volute tre settimane".