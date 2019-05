Ultime Notizie Roma del 10-05-2019 ore 17 | 10

romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno al termine di una settimana ricca di polemiche all’interno del Governo il premier Giuseppe Conte fa il punto è un’intervista il paese nega che la sua leadership sia messa in ombra della presenza di Matteo Salvini nel governo comandi il Ministro dell’Interno dice è un’illusione ottica la guida ci sono io il leader del MoVimento 5 Stelle Di Maio intanto sferza la lega dopo il caso Siri non perde la testa spiega veniamo pagati per costruire un futuro al paese non puoi lamentarti poi avverte negli ultimi giorni le provocazioni subito e sono state tante ma il movimento resta disponibile ad andare avanti altri 4 anni andiamo a Napoli migliorano le condizioni di Noemi bimba di 4 anni ferita durante un agguato di camorra a venerdì scorso da questa mattina come ...

romeoagresti : #Inter, pressing totale su #Conte: contatti anche nelle ultime ore ?? ?? - amnestyitalia : Un funzionario egiziano dell’Agenzia per la sicurezza nazionale ha raccontato di aver preso parte al sequestro di G… - OfficialASRoma : 3?: le reti di @OfficialEl92 contro il Genoa in campionato, le ultime due al Ferraris ?? ?? numeri in vista di… -