Serie A Cagliari | Maran | «Non mi aspetto una Lazio dimessa»

Serie A - le ultime in vista della prossima giornata : buone notizie per la Juve - pessime per Parma e Cagliari : Brutte notizie in casa Cagliari, stagione finita per Paolo Faragò. Il centrocampista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’anca sinistra in artroscopia “per la rottura del labbro acetabolare e condropatia in impingement femoro acetabolare di tipo misto. L’operazione – eseguita presso la Clinica Villa Stuart dal professor Raoul Zini, alla presenza del responsabile sanitario del Club, carco Scorcu – ...

Cagliari - il più "cattivo" in Serie A. E quant'è buona l'Inter... : Mancano ancora tre giornate alla fine della stagione, ma alcune squadre possono dire di aver ha già superato se stesse. Il Cagliari, ad esempio. Ad oggi sono 9 le espulsioni rimediate dagli uomini di ...

Video/ Napoli Cagliari - 2-1 - : gol e highlights - vittoria con polemica - Serie A - : Video Napoli Cagliari, 2-1,: Pavoletti gela il San Paolo che ritrova il sorriso grazie a Mertens e Insigne. Il VAR fa arrabbiare i casteddu.

Serie A. Napoli rimonta Cagliari e si assicura secondo posto : Il rigore di Insigne in un finale infuocato: il Napoli torna a vincere al San Paolo e lo fa contro il Cagliari con un penalty, mani di Cacciatore, contestatissimo ma assegnato da Chiffi dopo consulto ...

Serie A Mertens e Insigne rimontano Pavoletti : Napoli-Cagliari 2-1 : Un rigore di Insigne in pieno recupero consente al Napoli di battere in rimonta il Cagliari per 2-1 nel posticipo della 35/a giornata di Serie A e di conquistare matematicamente il secondo posto in campionato. Con il +10 sull'Inter a tre giornate dalla fine Azzurri irragiungibili. Partita dai due vo

Serie A - Napoli-Cagliari 2-1 : Mertens e Insigne - rimonta e secondo posto aritmetico : NAPOLI - Un gol che sa tanto di liberazione, dopo settimane di voci e cattivi pensieri. Insigne realizza al 98' il calcio di rigore che regala la vittoria in rimonta sul Cagliari e il secondo posto ...

Serie A - Insigne e Mertens ribaltano il Cagliari : vince il Napoli 2-1 : Dove vederla in TV e in streaming La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno , 201 sul satellite, 482 sul digitale,, Sky Sport Serie A , 202 sul satellite, 483 sul digitale, ...

Calcio - Serie A 2019 : Insigne ribalta il Cagliari - Sanabria grazia la Roma. Napoli aritmeticamente secondo : Il comune denominatore dei due posticipi domenicali della 35ma giornata della Serie A di Calcio è il penalty n pieno recupero fischiato in entrambi i match sul punteggio di 1-1: in Genoa-Roma però Sanabria si fa parare la conclusione, mentre in Napoli-Cagliari Insigne è freddo e consegna la vittoria ai suoi. GENOA-ROMA 1-1 Accade tutto nel finale: vantaggio giallorosso siglato al minuto 82 da El Shaarawy, allo scoccare del 90′ Romero ...

Serie A - Cagliari : Maran rinnova fino al 2022 : Il Cagliari e Maran avanti insieme: il club ha infatti annunciato il rinnovo contrattuale del tecnico sino al 30 giugno 2022. 'Arrivato in Sardegna l'estate scorsa, Maran si è subito calato con ...

Serie A - Roma-Cagliari 3-0 : highlights e gol 34esima giornata - Sky Tg24 - : Giallorossi scatenati dal primo tempo, con i gol degli argentini Fazio e Pastore all'inizio del match. Nella ripresa, la rete di Kolarov dopo molte altre occasioni di andare a segno

Serie A - Roma forza tre - Cagliari spazzato via : E la Roma va, convinta nei propri mezzi e nella rincorsa al quarto posto. Che stasera si prende, almeno momentaneamente, in attesa della risposta di Milan e Atalanta. Tre a zero al Cagliari in un ...

Serie A Cagliari - Maran : «Se subisci due gol in 7 minuti diventa difficile» : ROMA - Troppo in forma questa Roma , troppo devastante Pastore oggi: il Cagliari si inchina ai giallorossi. Ecco le parole del tecnico rossoblu Rolando Maran a Sky Sport: "Abbiamo avuto subito un approccio negativo, ma la settimana non lasciava presagire questo, dato che ci siamo allenati con grande intensità. Subire due gol dopo 7' diventa difficile, e non va ...