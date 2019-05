Serena Abrami si reinventa in un nuovo progetto discografico | I Leda

optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Prima di scrivere die idevo fare una breve premessa.17 luglio 1994, ore 21, Castello di Falconara Marittima.Ecco, se esiste la possibilità, e quasi mai esiste, di immortalare una data precisa, fino addirittura all'orario, e un luogo preciso, in cui si sia perfettamente manifestata la capacità di una persona di essere un emerito coglione per me è questa data e questo luogo.Il 17 luglio 1994, alle ore 21, presso il Cinema all'aperto ospitato nella corte del Castello di Falconara Marittima, infatti, ho, credo, toccato l'apice del mio essere (stato, spero) un coglione.A testimoniarlo, suo malgrado, Marina, colei che allora era, malgrado me, la mia fidanzata e oggi è mia moglie, una ragazzina che frequentava come volontaria il centro presso il quale svolgevo la mia obiezione di coscienza e un povero Cristo di operatore che ha dovuto proiettare il Film ...

