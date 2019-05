Salute | cresce il numero di bimbi allergici | un milione con la rinite | 630mila con l’asma

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) La crescita delle malattie allergiche tra iè in notevole aumento, sta infatti registrando aumenti costanti da anni e preoccupa allergologi e immunologi pediatrici. Negli ultimi 20 anni la percentuale di bambiniin Italia è passata dal 7 al 25%. In totale sono uni bambini con lacon l’asma e 490mila i piccoli con dermatite atopica. Le prospettive per il futuro non sono rosee, anche per ragioni legate ai cambiamenti climatici. I ricercatori stimano che ildi pollini prodotti da diverse varietà di piante raddoppierà entro il 2040-50. “Secondo studi di proiezione, che hanno stimato la crescita delle malattie allergiche sulla base di algoritmi, nel prossimo futuro laallergica potrebbe interessare 1 bambino su 2 sotto i 14 anni”, afferma Gian Luigi Marseglia, Presidente della Società Italiana di Allergologia e ...

