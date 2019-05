Prospettive sugli aggiornamenti e problemi spinosi per Huawei P10 a maggio

optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Uno degli smartphone che ancora oggi risulta essere tra i più popolari in Italia è senza ombra di dubbio il cosiddettoP10. Le quotazioni medie per l'usato, riportate sulle nostre pagine qualche settimana fa con un articolo apposito, evidentemente non inducono ancora a procedere con la vendita e l'acquisto, in riferimento ad un prodotto che ha fatto il suo esordio sul mercato due anni fa. Certo, in giro si trova tranquillamente di meglio, ma allo stesso tempo è importante evidenziare che questo prodotto stia godendo ancora di un ottimo trattamento dal punto di vista dello sviluppo software.Contrariamente a quanto avvenuto con il suo predecessore, il tanto apprezzatoP9, dopo aver compiuto i due anni di vita ci sono ancora interessanticoi nuovivicini all'uscita. Vedere per credere la questione EMUI 9.1, con la beta partita in Cina poco più di ...

