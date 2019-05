Polizia di Stato a Milano | espulsi dal territorio nazionale due stranieri

Polizia svizzera blocca il Circo Orfei : 'Non ha un attestato valido di sicurezza' : Una vicenda per Giovanni D'Agata, presidente dello " Sportello dei Diritti ", che riporta alla ribalta la questione della libertà di movimento dei circhi che, nonostante la loro natura di spettacoli ...

La Polizia dell’Irlanda del Nord ha arrestato 4 persone per l’omicidio della giornalista Lyra Mckee : La polizia dell’Irlanda del Nord ha arrestato quattro persone a Londonderry (la città al confine con la Repubblica di Irlanda conosciuta anche come Derry) in relazione all’omicidio della giornalista 29enne Lyra Mckee. Mckee era stata uccisa da colpi di arma

Saviano contro la Polizia di Stato per gli scontri di Casal Bruciato : la risposta ufficiale è autentica : Sta facendo discutere molto in queste ore la storia di Saviano, che nella giornata di ieri ha attaccato duramente la Polizia di Stato per l'approccio avuto a Casal Bruciato, a Roma, in occasione degli scontri e delle tensioni causate da esponenti di Casapound al momento della consegna di un alloggio ad una famiglia rom. Questione assai delicata, che a detta dello scrittore non sarebbe stata gestita in modo corretto dalle Forze dell'Ordine. In ...

La Polizia di Los Angeles ha arrestato un uomo in possesso di oltre mille armi da fuoco : La polizia di Los Angeles, California, ha sequestrato più di mille armi da fuoco trovate in una casa nel quartiere di Holmby Hills. La polizia aveva ottenuto un mandato di perquisizione in seguito a un’indagine sulla produzione e vendita illegale

Giovane senegalese arrestato dalla Polizia a Vittoria : Un 24enne senegalese non voleva saperne di andarsene da una casa accoglienza di Vittoria. Gli agenti intervenuti sul posto sono stati aggrediti

Bimba ferita a Napoli - il capo della Polizia cita Mattarella : «È la sconfitta dello Stato» : «Le parole più giuste, più crude, credo le abbia dette il Presidente della Repubblica: è stata una sconfitta per lo Stato. Credo che ogni altra rappresentazione più...

Asti - arrestato dalla Polizia per detenzione di materiale pedopornografico : I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato un Astigiano in esecuzione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. L'...

La Polizia di Stato e fondazione israeliana 'Simchà Layeled' dona una giornata di svago a 15 bambini affetti da malattie croniche ... : Pezzi unici, molti dei quali restaurati, tra i quali spiccano la mitica 'Pantera' del maresciallo Armando Spadafora ed una Ferrari 250 GTE nera del 62, unica al mondo tra i corpi di Polizia . C A ...

Salvini contestato a Modena - scontri Polizia e coro di Bella Ciao : L'articolo Salvini contestato a Modena, scontri polizia e coro di Bella Ciao proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Salvini contestato a Modena - scontri Polizia e coro di Bella Ciao : Modena, 3 mag., askanews, - Lancio di sassi e scontri con la polizia a Modena, dove Matteo Salvini ha fatto tappa nel corso del suo tour elettorale in Emilia Romagna.La polizia ha risposto con cariche,...

Pugno e danni a 'La Sorgente' : 22enne a processo Aosta - Il ragazzo è stato arrestato ieri dalla Squadra Volante della Polizia. Il difensore ... : comparso oggi, venerdì 3 maggio, dinanzi al giudice monocratico del Tribunale, Marco Tornatore, per il processo con rito direttissimo, il 22enne della Guinea Bissau arrestato ieri dalla Squadra ...

Disabile ubriaco sulla carrozzina elettrica : la Polizia lo multa per guida in stato di ebbrezza : Un Disabile ubriaco sulla carrozzina elettrica sarà multato . La pattuglia della polizia che lo ha fermato a Plauen, in Sassonia, gli ha trovato un tasso di alcol nel sangue cinque volte superiore a ...

Lo YouTuber Etika fa una diretta streaming mentre sta per essere arrestato dalla Polizia : Il popolare YouTuber e streamer Desmond "Etika" Amofah è stato arrestato dalla polizia di Brooklyn lo scorso pomeriggio dopo aver presumibilmente dichiarato di volersi fare del male durante una diretta streaming su Instagram.Un rappresentante della polizia avrebbe dichiarato a Kotaku che lo YouTuber ora è in ospedale per accertamenti. La diretta streaming è iniziata con Etika che stava parlando con la polizia ed è terminata quando è stato ...

Polizia di Stato : “Il tuo computer è stato bloccato - chiama subito questo numero” è una truffa - non chiamate! : Cadere nella trappola di una truffa online è fin troppo semplice, soprattutto quando i falsi avvisi applicano una notevole pressione psicologica sulle potenziali vittime. Un esempio è un avviso che sta circolando online, sul quale allerta la Polizia di stato: “Security warning: Il tuo computer è stato bloccato. Errore #DW6VB36. Per favore chiamaci immediatamente al numero +39 0694804XXX. Non ignorare questo avviso critico. Se chiudi questa ...