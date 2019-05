Permessi e ferie docenti e ATA 2019 | differenze tra supplenti e personale di ruolo

scuolainforma

(Di venerdì 10 maggio 2019) Per ie ledeldella scuola, anche per l’anno scolastico 2018/19, c’è una differenza tra chi è die chi è assunto invece a tempo determinato. La normativa è diversa, almeno fino ad ora. Nulla toglie che con il rinnovo del contratto questo punto possa essere modificato.di, a tempo indeterminato Per ildidella scuola, la normativa di riferimento deiè l’art.15 del CCNL 2007. In base a tale disposizione, ilassunto a tempo indeterminato ha diritto aretribuiti per: 8 giorni complessivi per anno scolastico per partecipazione a concorsi o esami, incluso il viaggio; 3 giorni per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione; per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i 6 giorni didurante i periodi di attività didattica di ...

