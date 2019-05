Paula | la piccola ' Greta rumena' contro il governo socialista

huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) “Ogni giorno ci piazziamo davanti alla sede del Partitoqui a Sibiu e stiamo lì. E’ la nostra forma di protestaun partito che è alda sempre e che fa abuso di decreti legge per colpire la magistratura che indaga sulla corruzione nelle istituzioni...”.Dörr ha solo 13 anni. La incontriamo (ieri) vicino alle transenne che delimitano la zona rossa del vertice europeo in corso a Sibiu, cittadinanel cuore della Transilvania, un gioiellino che conserva ancora gli strascichi lasciati da quando fu capitale europea della cultura nel 2007: diverse rassegne culturali, un festival di jazz in arrivo a metà maggio, un centro storico a tratti decadente e per questo ancor più suggestivo.è una degli attivisti per il clima venuti a portare la loro lettera ai leader qui al vertice europeo. Non ha mai ...

