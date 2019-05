Noemi ferita in un agguato a Napoli | arrestato presunto killer e complice Sono due

blogo

(Di venerdì 10 maggio 2019) Per il ferimento diè statoilresponsabile dell'di venerdì scorso aavvenuto in pieno giorno e in pieno centro, in Piazza Nazionale.: 'lievemente migliorate' le condizioni diI medici hanno parlato di "un lieve graduale miglioramento della funzione respiratoria" Nel tentato omicidio, di cui erano state diffuse le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza,rimasti feriti la bambina di 4 anni e un pregiudicato che era il vero obiettivo delsecondo gli investigatori.La polizia haanche un altro uomo, indicato come fratello edelsicario e la procura ha parlato di unmaturato in un "contesto camorristico". Chigli arrestati per l’in Piazza NazionaleL’uomocon l’accusa di ...

