Morbillo | oltre 34mila casi in Europa solo nei primi due mesi del 2019

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019)neiduedel“sono stati segnalati 34.300diin 42 paesi” della regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), “inclusi 13 decessi correlati alin tre Paesi (Albania, Romania e Ucraina). La maggioranza deiè stata notificata dall’Ucraina, con25 mila“. Si evidenzia nella nota dell’Ufficio prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionali del ministero della Salute pubblicato sul sito del ministero. “Alla data del 28 marzo– riporta il documento – la regione europea dell’OMS ha segnalato in totale 83540die 74 decessi correlate per il 2018. Ciò rispetto a 25869e 42 decessi nel 2017, e 5273e 13 decessi nel 2016“.Nel 2018, otto paesi hanno notificato2000ciascuno, fra cui Ucraina (53218), ...

Samira1577 : RT @enzo2308: @GerardoDAmico Mica vero... '...we received confirmation that she was contaminated with measles.” Ci sono oltre il 50% di pro… - enzo2308 : @GerardoDAmico Mica vero... '...we received confirmation that she was contaminated with measles.” Ci sono oltre il… - chil8Giacomo : RT @Mari39548916: @EuroMasochismo Giustificare l'obbligo con il mantra 'morti di morbillo', è diventato nauseante e per niente veritiero...… -